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ЕЭК поддержит изготовителей обуви в Кыргызстане

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- Евгений Денисенко
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Совет Евразийской экономической комиссии принял меры по поддержке кожевенно-обувной промышленности стран ЕАЭС. И постановил обнулить ставки ввозных таможенных пошлин на ряд товаров химической промышленности, которые используются в качестве отделочных материалов в данном производстве.

Речь идет, в частности, об эфироспиртах, дубильных веществах и полиуретанах в первичных формах. Ранее Коллегией ЕЭК были снижены ставки пошлин на краски, лаки, готовые водные пигменты для отделки кож и поверхностно-активные средства для кожевенно-обувной промышленности.

Очередная мера, как отметили в ЕЭК, направлена на поддержку производителей кожевенной, кожгалантерейной продукции и обуви. Основными потребителями рассматриваемых товаров в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) являются организации-члены Российского союза кожевенников и обувщиков, крупные производители кож и обуви в Армении (в частности, фабрика "Расси"), Беларуси (ОАО "Бобруйский кожевенный комбинат"), Казахстане (ТОО "Алматинский кожевенный завод") и Кыргызстане (ОАО "Ак-Марал"). При этом в самом Евразийском экономическом союзе данная продукция не производится.

"С учетом того, что легкая промышленность является приоритетным направлением для развития кооперационного сотрудничества в рамках ЕАЭС, эффективность предлагаемой меры выразится в улучшении условий производственной деятельности, развитии кожевенно-обувной отрасли, увеличении объемов производства и повышении конкурентоспособности готовой продукции", - заявил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

С соответствующей инициативой выступила РФ. Пошлины в размере 0 процента будут установлены сроком на три года. Решение Совета ЕЭК вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/394102
Теги:
налоги, промышленность, Россия, таможенные пошлины, ЕАЭС, Кыргызстан, Помощь
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