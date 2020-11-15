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Медсестры с 16 ноября будут проходить аттестацию в онлайн-режиме

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- Оксана Гут
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Медсестры работающие в стационарах будут проходить аттестацию в онлайн-режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Пилотный проект при технической поддержке MER.Project запущен в Национальном центре кардиологии и терапии. К тестированию готовятся медсестры медицинской организации. Они заметили ряд преимуществ с появлением электронной аттестации.

"Если раньше мы делали копии документов для регистрации, собирали отчет за 3 года, клали его в папку, относили секретарю по аттестации, то теперь достаточно сделать копию документов через сканер и отправить ее онлайн. Новый пилотный проект не только сэкономил нам время, но и силы. Тестирование длится 1,5 часа, и мы должны ответить на 100 вопросов. Сертификацию можно пройти на работе, дома, где угодно. Для этого требуется смартфон, ноутбук или компьютер с веб-камерой, подключенный к интернету. представители Аттестационной комиссии будут наблюдать за процессом в режиме онлайн. В результате у медсестер не будет возможности использовать вспомогательные материалы, шпаргалки, или просить о помощи во время тестирования. Они будут сдавать экзамен на основе своего опыта. Человеческого фактора быть не может. В условиях сегодняшней пандемии новая платформа поможет предотвратить распространение COVID-19", - сказали медсестры.

Отмечается, что согласно приказу Минздрава КР медсестры, работающие во всех медицинских организациях Кыргызстана, с 16 ноября будут проходить онлайн-аттестацию через новую платформу – по программе "IT-тест".


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URL: https://www.vb.kg/394103
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, медики, медсестра, коронавирус, карантин
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