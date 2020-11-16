ГТС запустила пилотный проект по удаленному выпуску товаров по экспорту

Государственная таможенная служба с 11-го по 30 ноября на базе Юго–Западной таможни и таможни "Баткен" запустила пилотный проект по удаленному выпуску товаров при помещении под таможенную процедуру экспорта. Это первые шаги к переходу на удаленное электронное декларирование. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

Система позволяет перейти от бумажных документов на электронное взаимодействие между таможенной службой и бизнесом-сообществом, при таможенном декларировании товаров достоверность предоставляемой информации в электронной форме подтверждается электронной подписью.

"Суть электронного декларирования заключается в том, что контакт участника внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД) и сотрудника таможни при помещении товара под таможенную процедуру исключается полностью. Экспортёры для осуществления таможенных операций связанных с выпуском товаров могут подавать документы в таможенные органы не выходя из офиса", - отмечают в ведомстве.

Основной целью перехода на электронное декларирование является:

- сокращение времени таможенных операций на выпуск товаров за счет электронного обмена информацией между участниками ВЭД и таможенными органами;

- сокращение временных и финансовых затрат экспортеров, связанных с таможенными операциями;

- исключение личного контакта должностного лица таможенного органа и участников ВЭД, кроме того действие сотрудника таможни полностью контролируется путем протоколирования действий в ЕАИС ГТС;

Отметим, что на запуск пилотного проекта по внедрению технологии удаленного выпуска товаров не были затрачены средства из государственного бюджета.

Реализуемый проект является частью работы по цифровизации всех бизнес процессов проводимых таможенной службой, что способствует созданию максимально благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности.