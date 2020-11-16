Какой вклад внес Зилалиев в горнодобывающый сектор КР? Расчеты экспертов

Ряд экспертов и представителей горнодобывающего сектора Кыргызстана выступили с обращением в поддержку экс-руководителя ГКПЭН КР Дуйшенбека Зилалиева. В частности, они выразили надежду, что приведённые ниже доводы помогут правоохранительным и судебным органам, а также руководству государства принять правильное и взвешенное решение в отношении Зилалиева.

Редакция VB.KG публикует текст обращения полностью:

"Мы, нижеподписавшиеся представители горнодобывающего сектора, эксперты и просто неравнодушные граждане, знающие Зилалиева Дуйшенбека Текшербековича, данной публикацией хотим выразить свою экспертную и гражданскую позицию вокруг судебных процессов, связанных с ним. Мы не ставим целью его оправдывать, хвалить или ругать, но хотим дать несколько объективных фактов и комментариев, о которых мало говорится в средствах массовой информации и в соответствующих судебных делах. Мы надеемся, что приведённые ниже доводы помогут правоохранительным и судебным органам, а также руководству государства принять правильное и взвешенное решение, а гражданскому обществу, перед которым ранее Зилалиева представили в неблаговидном свете, понять какой он на самом деле человек.

О вкладе Зилалиева в экономику страны

Дуйшенбек Зилалиев, являясь директором Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве КР, отвечал за горнодобывающую отрасль с 2013 года. Это ведомство до 2016 года являлось органом, ответственным за реализацию государственной политики в сфере недропользования, в то время как основные политические рычаги в данной сфере были у Министерства экономики КР (т.е. ведомство было лишь исполнителем).

Для сравнения приведем основные показатели по объёмам: производства промышленной продукции, инвестиций в основной капитал промышленности, валовой добавленной стоимости промышленности к ВВП за период: до Зилалиева, в его бытность и после.

объем производства промышленной продукции составлял в:

2012 г – 136 967,6 млн. сомов;

2017 г – 237 225,3 млн. сомов (возросло на 73%);

инвестиции в основной капитал промышленности в:

2012 г – 38 522,2 млн. сомов;

2017г – 60 705,1 млн. сомов (возросло на 57%);

валовая добавленная стоимость промышленности к ВВП в:

2012 г – 15,7%;

2017 г – 18,7%.

При этом, важно отметить, что в период 2011 – 2012 г. (до прихода Зилалиева в эту отрасль) наблюдались самые высокие цены на золото (1800-1900 долларов США), в то время как в 2014-2017 гг. они составляли 1100 – 1250 долларов США.

Данные по 2019 и 2020 годам пока отсутствуют на сайте Национального статистического комитета, хотя понятно они покажут резкий спад, в связи с мировой пандемией и с последними политическими событиями в стране, приведшими к уничтожению имущества ряда крупных предприятий.

Можно было бы дополнительно привести данные по энергетике и по другим секторам промышленности, показать объёмы увеличения налоговых и неналоговых платежей, поступивших как в республиканский, так и в местные бюджеты, связанные с деятельностью Зилалиева. Хотя, приведенные выше цифры достаточно обозначили его высокий уровень как грамотного и сильного управленца, который за довольно короткий период внёс существенный вклад в увеличение экономических показателей страны.

Мог ли Зилалиев единолично выдавать компаниям лицензии

В январе 2019 г. состоялось заседание Совета безопасности, с единственной повесткой – вопросы недропользования. В ходе заседания было отмечено, что Зилалиев выдал большое количество лицензий, а именно, с конца июля 2013 года по август 2017-го ведомством выдано 1969 лицензий на право пользования недрами (из имеющихся 2435 на тот период). Много это или мало? Ответ на поверхности.

Приведём пример Монголии. Там выдано лицензий в три раза больше при населении в два раза меньше, чем в Кыргызстане. То есть при грубом подсчёте на душу населения в Монголии приходится в шесть раз больше лицензий чем у нас! И поэтому когда мир говорит об экономическом рывке Монголии, прежде всего имеется ввиду горнорудная отрасль. Каждая лицензия - это потенциальные платежи в бюджет и инвестиции, поэтому их надо приветствовать. С другой стороны, Зилалиев для повышения эффективности государственного контроля за действующими лицензиями и их оборотом готовил изменения, но в силу известных событий не успел реализовать.

Выдача лицензий, согласно действующему законодательству КР, осуществляется комиссией, в состав которой входят представители практически всех министерств и ведомств, бизнес- и гражданских сообществ. Заседания комиссии являются открытыми, и там могут принять участие другие заинтересованные стороны, в том числе СМИ. Более того, все заседания комиссии фиксировались на видеозапись. Здесь считаем уместным напомнить, что по результатам международного мониторинга, в 2016 году Кыргызстан занял 6-е место в мире среди горнодобывающих стран по прозрачности лицензирования. Сегодня, к сожалению, мы занимаемся в этом рейтинге последние места.

Д. Зилалиев, являясь председателем комиссии по лицензированию, не мог единолично решать вопросы по выдаче лицензий. В связи с этим, высказывания о том, что он единолично выдавал лицензии не соответствует действительности. И как нам известно, члены данной комиссии по сей день не были опрошены и приглашены на судебные заседания.

Зилалиев пополнял госбюджет при выдаче компаниям лицензии

Предусмотренная законодательством Кыргызской Республики оплата при получении лицензии за право пользования недрами (поиск, разведка, разработка), за удержание лицензии, бонусы, социальный пакет, арендная плат за землю, земельный налог и др. при Д Зилалиеве была значительно увеличена.

При нем были введены такие прозрачные и понятные формы лицензирования, как аукционы и конкурсы, которые давно были признаны во всем мире. До Д.Зилалиева основная часть месторождений отдавалась совершенно бесплатно, а уже после 2013 года начали проводиться аукционы и конкурсы, в связи с чем государственный бюджет пополнился почти на 10 млрд сомов! Такое нельзя забывать, об этом следует говорить.

Этот маленький (неполный) ликбез по платежам, которых намного больше (экологические выплаты, неналоговые платежи, отчисления на развитие и содержание инфраструктуры местного значения – последнее также введено в период Д.Зилалиева) показывает, что лицензии способствуют увеличению республиканского и местных бюджетов, развитию регионов (через развитие местной инфраструктуры), а самое главное – способствует развитию человеческого потенциала в регионах (обучение и трудоустройство граждан).

Что сделано Зилалиевым для недропользования

1. Введен контроль и мониторинг по охране недр со стороны государства

С 2010 года по 2015 год контроль в части охраны недр не проводился ввиду того, что Министерство природных ресурсов КР (уполномоченный на тот период гос.орган) не было включено в перечень уполномоченных органов, имеющих право на проведение проверок субъектов предпринимательства. После преобразования его в Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам (ГАГМР), все функции надзора и контроля были переданы в Государственную инспекцию по экологической и технической безопасности (ГИЭТБ), тем не менее функция контроля в области охраны недр не была закреплена ни в одном государственном органе. В этой связи ГАГМР были подготовлены ряд нормативных правовых актов, в результате которых ГАГМР в 2014 году включен в перечень уполномоченных органов, имеющих право на проведение проверок субъектов предпринимательства. Первая проверка в части охраны недр осуществлена в октябре 2015 года.

Были утверждены "Правила охраны и использования недр при разработке месторождений полезных ископаемых Кыргызской Республики", "Положение о порядке проведения государственной экспертизы горнотехнических проектов на разработку месторождений полезных ископаемых в части охраны недр и оформления заключения", "Формы экспертного заключения в части охраны недр и протокола согласования планов развития горных работ" и мн. др.

2. Регулярные активные разъяснительные работы среди местного населения по работе недропользователей

При Зилалиеве сотрудники профильного ведомства регулярно выезжали на места расположения объектов (около 90 выездов и встреч за 2 года) с целью информирования населения по вопросам недропользования.

Так, в результате проведенных работ ГКПЭН в рамках своих полномочий, в конце 2016 года на месторождении Иштамберды впервые был выпущен товарный продукт в виде сплава Доре.

В 2012 году разработка месторождения Караказык была приостановлена, в связи с тем, что со стороны жителей района были предъявлены обвинения по нарушению экологических норм. После проведения неоднократных разъяснительных работ среди населения, а также встреч с участием представителей гражданского общества и депутатов айыльных кенешей, с 2015 года местное население выразило согласие на возобновление работы на данном месторождении.

В 2014 и 2016 годах ГАГМР провела на Иссык-Куле и в Оше Национальную конференцию "Укрепление сотрудничества и снижение конфликтов между заинтересованными сторонами в горнодобывающей отрасли".

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Справочно-информационные данные по поступлениям от платежей за удержание лицензии:

- 2012 год – 16 244,20 тыс. сом,

- 2013 год – 148 577,10 тыс. сом (больше в 9,1 раза чем в 2012 г),

- 2014 год – 212 533,30 тыс. сом (больше на 43%, чем в 2013 г);

- 2015 год – 254 427,30 тыс. сом (больше на 19,71 %, чем в 2014 г);

- 2016 год – 264 805,9 тыс. сом (больше на 4,07 %, чем в 2015 г);

- 2017 год - 392 851,8 тыс. сом (больше в 1,5 раза, чем в 2016 г).

На данный момент имеется ряд ключевых месторождений, которые не могут начать добычные работы в связи отсутствием диалога компаний с местным населением, там, где государственные органы практически бездействуют. Таких примеров достаточно. Мы убеждены, что одной из главных причин такого инвестиционного провала – низкий уровень информированности населения о проектных решениях и мероприятиях, предусмотренных проектной документацией по охране окружающей среды, о том, какие налоговые выплаты получит местный бюджет при эксплуатации объекта недропользования, сколько рабочих мест будет создано для местного населения, какая поддержка будет оказана в части развития социальных объектов и др.

3. Повышена прозрачность отрасли

В свое время для дальнейшего совершенствования процесса реализации принципов Инициативы прозрачности добывающих отраслей в Кыргызской Республике (ИПДО) Правительством КР было принято постановление "О совершенствовании процесса реализации Инициативы прозрачности добывающих отраслей в Кыргызской Республике" от 8 декабря 2010 года № 317, которым утверждаются Положение о Наблюдательном совете по реализации ИПДО в Кыргызской Республике и формы отчетности по стандартам ИПДО. Однако, по-настоящему данный механизм заработал при Д.Зилалиеве, так как при нем начали собирать данные по отрасли, особенно по компаниям.

В 2014 году впервые было предусмотрено требование по раскрытию бенефициаров, так, при подаче заявки на получение права пользования недрами, заявитель должен был приложить информацию о своих бенефициарах. В случае, выявления факта предоставления недропользователем при получении лицензии недостоверных сведений о конечных собственниках компании, такое право пользования недрами аннулировалось.

23 октября 2017 г. Кыргызская Республика получила награду за "Прогресс во внедрении бенефициарного права" Инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) в ходе конференции на тему бенефициарного права, которая проходила в г.Джакарта, Индонезия.

4. В значительной степени решен вопрос рекультивации после отработки месторождений

В 2017 году было разработано и принято отдельное Положение о рекультивации земель, нарушенных в процессе пользования недрами, которое регулирует рекультивацию исключительно после недропользования. Положением о рекультивации земель, нарушенных в процессе пользования недрами введена норма о пересмотре сумм на рекультивацию в техническом проекте на рекультивацию каждые три года, а также требование о том, что в рамках экологической экспертизы необходимо проверить достаточность указанной в техническом проекте суммы на проведение всех предусмотренных проектом работ по рекультивации. Для мониторинга качественного проведения рекультивации, а также предотвращения негативных последствий от недостаточной и/или некачественной рекультивации в данном Положении о рекультивации земель также предусмотрен обязательный пострекультивационный мониторинг в течении пяти лет после проведения рекультивации.

5. Введен механизм контроля ввоза и вывоза руд и концентратов

Во избежание каких-либо возможных обманных путей со стороны недропользователей, а также в целях соблюдения экономических интересов государства в 2014 году в Закон КР "О недрах" Правительством КР была заложена норма вывоза с территории КР и ввоза на территорию КР руд, концентратов и отходов, содержащих драгоценные металлы и сопутствующие извлекаемые металлы. В 2017 году Правительством КР утвержден Порядок в новой редакции, обязывающий проходить учетный контроль компаниями, вывозящими руды и концентраты золотосодержащие вне зависимости от направления (государства-члены ЕАЭС/третьи страны).

Введение данного порядка на сегодняшний день позволяет вести контроль за содержанием драгоценных металлов в рудах и концентратах, соответственно вести контроль за полнотой уплаты налогов, исчисляемых на основе количества реализуемого металла.

Ещё некоторые важные вехи

Как ранее неоднократно отмечалось, Дуйшенбек Зилалиев не боялся брать на себя ответственность, и, зачастую ему поручали самые сложные вопросы. Одними из многих являются Кумтор, Джеруй, Кичи-Чаарат и мн. др. (ввиду политических соображений мы намеренно не говорим о его работе в качестве руководителя выборного штаба на президентских выборах 2017 года). Мы не будем вдаваться в подробности каждого из множества вопросов, но заострим внимание на основных вопросах.

1. Кумтор

Всем прекрасно известны события с ледниками на месторождении Кумтор. Благодаря Д. Зилалиеву был найден компромисс в 2017 году и одобрены планы горных работ главного предприятия страны, в котором работают более 2700 сотрудников (это только штат).

2. Джеруй

Второе по значимости крупнейшее месторождение в стране не могло запуститься уже с момента его открытия еще с Советского периода. Д.Зилалиев, будучи председателем межведомственной рабочей группы, способствовал проведению конкурса и запуску данного месторождения (справочно: Д.Зилалиев председательствовал на межведомственной комиссии не взирая на тот факт, что в ее составе были представители практически всех министерств и депутаты пяти фракций ЖК, а политика в сфере недропользования была у Министерства экономики КР, что говорит о том, что все другие ведомства просто не захотели брать на себя ответственность и устранились…, а Д.Зилалиев – не побоялся).

На деньги, поступившие в республиканский бюджет от конкурса на Джеруй, было построено 105 школ и 98 школ отремонтировано.

Также впервые с советских времен была улучшена материально-техническая база геологической службы Республики, государственным геологическим экспедициям были выделены средства на приобретение современного бурового и лабораторного оборудования.

3. Кичи-Чаарат

Успешно работающее на данный момент предприятие (является крайне значимым для всего Чаткальского района, да и страны в целом), немного опаздывало с графиком выполнения работ и освоением месторождения. Постоянный контроль за выполнением работ, помощь в решении возникающих вопросов способствовали выходу на сегодняшний день Чаткальского района из государственной дотации, созданию там сотен рабочих мест и т.д.

Данный список можно продолжать очень долго.

О личности и принципах Зилалиева

В течение 2010-2011-х годов комиссия по лицензированию не заседала и не вела свою работу по той простой причине, что практически каждый сотрудник ведомства находился под прицелом представителей правоохранительных органов. В этой связи в данное ведомство был назначен силовик (полковник органов милиции – Дуйшенбек Зилалиев) для наведения порядка в данной отрасли. С этой задачей Зилалиев отлично справился.

Зилалиев Дуйшенбек Текшербекович – человек, никогда не боявшийся брать на себя ответственность. Может быть, именно поэтому ему поручали самые сложные вопросы (Кумтор, Джеруй, большие энергетические проекты, ледники, выборы, границы и мн. др.). Будучи вице-премьер-министром, он одновременно курировал вопросы экономики, реального сектора, границ, выборов и мн. других. На нашей памяти такого многопрофильного вице-премьер-министра ещё не было.

Зилалиев Дуйшенбек Текшербекович человек, пропитанный чувством ответственности, как говорится – настоящий "государственник", простой и добрый в общении и в отношении к другим людям, большой профессионал своего дела. Может именно поэтому во всех опросах среди сотрудников гос.структур Зилалиев всегда был на первом месте", говорится в тексте обращения.

Обращение подписали:

1. Шаболотова З.Ф. - ветеран геологической отрасли

2. Эшназаров Н.А. - председатель совета ветеранов геологической службы КР

3. Турдубеков У.Б. - практикующий юрист в сфере недропользования

4. Чунуев И.К. - президент ОЮЛ "Кыргызская горная ассоциация"

5. Изабаев К.Д. - ЗАО "Шарбон"

6. Таджибаев Э.А. - председатель ЦК Горно-металлургического профсоюза КР;

7. Дженчураева Р.Д. - Академик АН КР, профессор, доктор геолого-минералогических наук КР

8. Алиакбар у. Адилет, директор ОсОО "Ичке-Тоо"

9. Орозов М., директор ОсОО "Кум-Шагыл Групп"

10. Алиакбар к. Алиса, директор ОсОО "Ала-Тоо Ресурс"

11. Юрченко С.Н. - гендиректор ОсОО "Апрельское AZ"

12. Джаншаров А. - главный инженер ОсОО "ГИК Кайди"

13. Аманбаев У.А. - эксперт по экологии;

14. Изабаев У.Д. - горный инженер.