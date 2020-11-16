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Эксперт: В Бишкеке наблюдается экологическое неравенство (видео)

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- Светлана Лаптева, Андрей Заверухин
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Сколько зеленых насаждений должно быть в городе, чтобы жизнь человека была вне опасности? Где и как они должны располагаться и какие именно деревья нужны нашему городу. По мнению эксперта-эколога и координатора образовательных программ ОО "Арча" Дмитрия Александровича Переяславского, в Бишкеке наблюдается социально-экологическое неравенство, то есть одни люди могут попасть в парк в пределах доступности 500 метров, а другие нет.

- Мамы с колясками, старики, беременные женщины, молодежь и дети не должны трястись в маршрутках, чтобы доехать до какого-то парка, тем более сейчас. Прогулки в парках должны стать частью жизни людей, если мы хотим сохранить и природу, и свое здоровье. И мы хотим, чтобы об этом услышали все, кто принимает решения: кандидаты в президенты, все кто у власти, представители МСУ. Ведь принимая решения о сносе большого дерева, сегодня в первую очередь надо научиться думать сколько лет придется выращивать новые деревца, и сколько воды и затрат будет вложено. Пора научиться сохранять то, что нам уже дано. Беречь. И в свою очередь население - жители Бишкека всех районов должны отстаивать свои права, интересоваться какие лучше им высадить деревья для тени, для сбора пыли. Где лучше расположить сквер. И эти интересы и чиновников и жителей не должны вступать в конфронтацию - это общее дело всех, кто живет в этом городе. - пояснил Дмитрий Переяславский.

И как заметил эколог возникает вопрос почему все новые парки строятся за счет бюджета в районе Южной магистрали, в районе новых жилмассивов , а жителем жилмассивов предлагают самим заняться озеленением. Почему так происходит и как изменить ситуацию?


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URL: https://www.vb.kg/394129
Теги:
экология, парк, Бишкек, Кыргызстан, вырубка деревьев
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