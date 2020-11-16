"Мы отдаем дань памяти сотням тысяч безымянных бойцов" (Фоторепортаж)

Сегодня, 16 ноября, в Бишкеке прошел митинг памяти воинов-панфиловцев. Акция, приуроченная к 79-годовщине бессмертного подвига 316-стрелковой дивизии, состоялась в центре города – у памятника легендарному генерал-майору И. В. Панфилову.

Почтить память героев обороны Москвы пришли студенты крупнейших вузов Кыргызстана. Мероприятие прошло с учетом санитарно-эпидемиологических требований.

- Чествуя героев-панфиловцев, мы отдаем дань памяти сотням тысяч других безымянных бойцов, которые сложили свои головы за будущее своих потомков. Московское ополчение, кремлевские курсанты и курсанты Подольска – все они вместе стояли насмерть осенью 1941 года под Москвой. Защищая от врага наше с вами право на светлую и счастливую жизнь. Мы восхваляем мужество и героизм наших воинов, ставших олицетворением единства и непобедимости многонационального советского народа, - отметил директор филиала Фонда "Евразийцы – новая волна" в КР Владимир Лю.

Отметим, мероприятие организовано Фондом "Евразийцы – новая волна".