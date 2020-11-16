Над Средней Азией нависла угроза "худшего стихийного бедствия в истории"

Прорыв обширной удаленной "оползневой дамбы" в одном из самых сейсмоопасных регионов мира в районе Сарезского озера в Таджикистане может вызвать "худшее стихийное бедствие в истории человечества". Об этом пишет издание DailyMail.

Англоязычное издание уточняет, что Сарезское озеро образовалось в 1911 году, когда землетрясение вызвало оползень. Он образовал огромную Усойскую плотину. Это заблокировало реку Мургаб и позволило дождевой и талой воде заполнить долину и сформировать мерцающее Сарезское озеро, длина которого составляет более 40 миль (64 км) и глубина до 1657 футов. Но район, в котором он находится, является одним из самых сейсмоопасных в мире.

- Это самая большая естественная плотина в мире: 3,1 мили в длину, 2 мили в ширину и до 1860 футов в высоту. К удаленному озеру можно добраться только по двум дорогам, и оно находится в одном из самых сейсмоопасных регионов мира. Вполне возможно, что землетрясение может привести к обрушению плотины и появлению водной стены высотой 100 футов, - отмечается в научной статье.

В заявлении ООН, опубликованном в 1999 году после осмотра места происшествия международными экспертами, говорилось: "Миллионы тонн воды, каменного мусора и отложений будут отправлены по рекам Бартанг, Пяндж и Амударья, возможно, до Аральского моря, что повлияет на миллионы водоемов. А также на людей в Таджикистане, Афганистане, Узбекистане, Туркменистане, Кыргызстане и Казахстане".

Также под угрозой находится уникальное биоразнообразие Памира и несколько природных заповедников в западном Таджикистане, где обитают охраняемые на международном уровне виды, такие как чрезвычайно редкий снежный барс и бухарский благородный олень.

- Только в долине Бартанг обитает более 1200 различных видов растений, многие из которых не встречаются больше нигде в мире. Не только землетрясения угрожают устойчивости плотины. Фильтрующая вода создала в нем полости, и горная порода размером 0,7 кубических мили (трех кубических километров) грозит обрушиться в озеро, что может ударить по нему водой и вызвать разрыв, - поясняется в статье.

ООН добавила: "Ученые считают, что, хотя полное прорыв дамбы мощностью 17 кубических километров маловероятно, даже переполнение, вызванное оползнем в озеро, уничтожит жизни и средства к существованию десятков тысяч человек, опустошит уникальные места обитания и видов, и сделать целые горные районы непригодными для жизни в течение нескольких поколений".

Предлагаемые решения включают в себя рытье тоннеля под озером в Таджикистане, чтобы слить часть воды и таким образом снизить риск переполнения.

А в 2018 году президент Эмомали Рахмон разработал план использования озера для питьевой воды как для своей страны, так и для соседнего Узбекистана, что также снизит уровень воды.

Правительства стран Центральной Азии, ООН и Всемирный банк продолжают следить за ситуацией.