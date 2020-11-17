Только факты. Инвестор представил доказательства давления и рейдерства в КР

Недавно, отвечая на вопросы журналистов, Садыр Жапаров попросил уточнить, кто именно преследует иностранный бизнес - ГСБЭП, МВД, ГКНБ или какая-то иная структура.

"Дайте такие факты, если есть!", - подчеркнул исполняющий на тот момент президента КР.

И надо отметить, подобные факты есть. Более того, игнорировать их невозможно.

И готов их предоставить гражданин России Александр Викторович Румянцев, который владеет более 94 % акций ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була".

Напомним, что в соответствии с п.2 ст.1 Закона КР № 66 "Об инвестициях в Кыргызской Республике" он является иностранным инвестором. В соответствии с п.8 ст.1 указанного выше Закона ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була" является инвестируемым предприятием.

К тому же, "Араванский хлопкозавод Ак-Була" – единственный оставшийся в Кыргызстане хлопкозавод, продолжающий работать еще с советских времен.

В настоящее время предприятие является лидером по количеству выпускаемого хлопкового волокна в Ошской области. Из-за сохраняемого высокого качества продукция завода пользуется повышенным спросом текстильных предприятий России и Европы.

На сегодняшний день хлопкозавод имеет переплату по налогам.

Ежегодно хлопкозавод привлекает денежные займы для финансирования крестьянских хозяйств, выращивающих хлопок. У хлопкозавода есть одобренная Советом директоров программа по увеличению объемов выпускаемой продукции и освоению новых зарубежных рынков сбыта продукции, которую он пытается финансировать также за счет привлекаемых займов.

История попытки открытого давления

В январе 2020 года иностранным владельцем хлопкозавода была достигнута договоренность с российской компанией ЗАО "Боллард" о привлечении на завод денежных средств по договорам займа.

В начале прошлого года по ряду таких договоров займа на банковский счет хлопкозавода поступило 155 000 000 российских рублей из России.

- Договора займа никем не оспорены и не признаны не соответствующими кыргызскому законодательству. Согласно п.1 ст.1 Закона "Об инвестициях в Кыргызской Республике" поступившие на банковский счет хлопкозавода денежные средства являются инвестициями. После поступления заемных денег на банковский счет хлопкозавода следователь ГСБЭП лейтенант финансовой полиции Абдылаз уулу М.с одобрения своего руководства заявил, что перечисленные денежные средства российская компания ЗАО "Боллард" получила преступным путем, а хлопкозавод их легализует в Кыргызстане. Обвинение было выдвинуто на пустом месте. У следователя не было запросов правоохранительных, судебных органов России или других государств, подтверждающих преступный характер происхождения в России денежных средств. Нет у ГСБЭП и на сегодняшний день, спустя 9 месяцев после поступления денег, аналогичных доказательств, - считает Румянцев.

Узнав о таком обвинении, ЗАО "Боллард" направило в ГСБЭП документы от российских правоохранительных органов, российского банка, российской налоговой инспекции о том, что претензий к ЗАО "Боллард" в России нет (VB KG от 26 октября 2020).

Несмотря на это, следователь ГСБЭП своим Постановлением от 13 февраля 2020 года приостановил совершение сделок и иных операций с денежными средствами, поступившими на банковский счет ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була", а 28 апреля вынес Постановление о ходатайствовании перед следственным судьей о наложении ареста на поступившие денежные средства.

На основании его Постановления Следственный судья Первомайского районного суда Бишкека, который, по нашему мнению, пошел на поводу у следователя, вынес Постановление от 28 апреля, которым наложил арест на расходную часть банковского счета хлопкозавода с поступившими иностранными инвестициями. При этом судья исходил из того, что российская компания ЗАО "Боллард" якобы уже имеет статус подозреваемого или обвиняемого, предусмотренные Уголовным Кодексом КР.

- Такого статуса у ЗАО "Боллард" никогда не было, и не имеется по сей день, - подчеркивает Румянцев.

О судебном заседании ни займодавец – ЗАО "Боллард", ни иностранный инвестор, ни инвестируемое предприятие – ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була" не извещались. Судебное заседание проводилось без их участия. Судья не запросил у них какие-либо документы или пояснения. То есть, они были полностью лишены права на защиту.

Здесь надо отметить, что впоследствии по другим эпизодам данного дела суд принял в разное время уже четыре Постановления. Более того, судебный орган признал в них действия следователя ГСБЭП незаконными.

В итоге, и вот те самые факты незаконных действий Финполиции КР - иностранный инвестор и его инвестируемое предприятие безосновательно обвинены в преступной деятельности.

При этом иностранная компания ЗАО "Боллард", которая предоставила кыргызскому предприятию по просьбе иностранного инвестора денежный заем, голословно обвинена в преступной деятельности!

В настоящее время ЗАО "Боллард" расторг договора займа с ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була" и потребовал вернуть свои деньги в Россию. За помощью в возврате ему пришлось обращаться к Сопредседателям кыргызско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству Заместителю председателя правительства России А.Оверчуку и первому вице-премьер-министру КР А.Новикову (VB.KG от 04.11.2020).

В итоге ни иностранный инвестор, ни инвестируемое предприятие не могут воспользоваться привлеченными средствами.

ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була" - в результате действий ГСБЭП уже более 9 месяцев лишен возможности работать, несет убытки из-за простоя и необходимости платить проценты по замороженным денежным средствам, полученным по договорам займа. Иностранный инвестор и его компания в результате действий Финпола при теряет поставщиков сырья и рынки сбыта своей продукции. И главное – рабочие завода остались без работы и зарплаты. На заводе скопилось уже более 1600 тонн хлопка сырца, который сдали фермеры на переработку. Завод не может его переработать, а кресьятне продать и получить за свой труд деньги.

- Полномочный представитель правительства КР, по заявлению рабочих и аграриев, побывал 28 октября 2020 года на хлопкозаводе и заверил их, что через один – два дня завод начнет работать (VB KG от 29 октября 2020). Однако прошло уже 20 дней, а завод так и не начал работать. Видно, руководству ГСБЭП трудно признать свои ошибки.

Стоит напомнить:

Согласно п.6 ст.10 Закона КР "Об инвестициях в Кыргызской Республике" "инвесторы имеют право привлекать в КР денежные средства в виде … займов". Согласно п.9 ст.10 Закона КР "Об инвестициях в Кыргызской Республике" "Кыргызская Республика и ее должностные лица признают все права инвесторов …, относящиеся к иностранным инвестициям". Согласно п.1 ст.7 Закона КР "Об инвестициях в Кыргызской Республике" "инвестор имеет право свободно и по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться своими инвестициями … в любых целях, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики". Согласно п.3 ст. 8 Закона КР "Об инвестициях в Кыргызской Республике" все, связанные с инвестициями, денежные переводы в иностранной валюте в Кыргызскую Республику и из нее осуществляются свободно и беспрепятственно. Согласно п.1 ст.6 Закона КР "Об инвестициях в Кыргызской Республике" инвестиции не подлежат экспроприации, в том числе, лишению инвестора права пользоваться результатами инвестиций. Согласно п.4 ст. 4 Закона КР "Об инвестициях в Кыргызской Республике" Кыргызстан в лице должностных лиц воздерживается от вмешательства в экономическую деятельность, права и законно признаваемые интересы инвесторов. Согласно п.5 ст.4 Закона КР "Об инвестициях в Кыргызской Республике" Должностные лица КР, не соблюдающие положения настоящей статьи, несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

- ГСБЭП своими действиями грубо нарушает права иностранного инвестора в Кыргызской Республике, - добавляет Румянцев.

По заключению адвоката инвестируемого предприятия "ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була" В. Вахитова, ГСБЭП своими действиями нарушила п.6 ст.10;п.9 ст.10; п. 1 ст.7; п.3 ст.8; п.1 ст.6; п.4 ст.4 Закона КР "Об инвестициях в Кыргызской Республике".