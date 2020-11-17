Навстречу второй волне "короны"

Ежедневный прирост числа заболевших за неделю примерно одинаков - от 400 до 500 случаев, а количество лечащихся в больницах выше числа выздоровевших. В Бишкеке общее число зарегистрированных случаев перевалило за отметку в 22 тысячи.

О том, что к 20 ноября ожидается рост числа заболевших, чиновники говорят как о неотвратимом явлении. Но при этом они дают разрешение частным школам на возобновление занятий со второй четверти у младшеклассников. Наивно ожидать от детей, которые на переменах ведут себя как ртуть, соблюдения социальной дистанции, масочного режима и прочих действий, которые требуют от них взрослые. Поэтому решение частично возобновить занятия в привычном формате - именно в данный момент, возможно, опрометчиво. В данном случае целесообразно было бы возобновить занятия со второго полугодия.

Что касается больниц: по словам вице–премьер–министра Эльвиры Сурабалдиевой, правительство планирует открыть еще две, а вот дневные стационары пока функционировать не будут.

- По дневным стационарам много разных дискуссий, в итоге мы пришли к заключению, что сейчас потребность покрывается за счет больницы №1, затем на старте больница №6. Если этого будет недостаточно, начнем готовить распределительные центры. Было много обращений, чтобы открыли распредцентр в Октябрьском районе, куда бы мобильные бригады и волонтеры привозили пациентов, и оттуда бы уже шло распределение по больницам. Я думаю, это наиболее практичный подход, - объяснила Сурабалдиева.

Еще одна новость, заслуживающая внимания. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев дал подчиненным и экспертам неделю на разработку пятого клинического руководства по лечению COVID–19.

- Сейчас мы лечим по четвертому протоколу. Я дал указание, чтобы разработали пятый протокол, который охватывал бы и сопутствующие заболевания, а также сочетания COVID с гриппом, COVID с ОРВИ. Думаю, дней через 10 мы будем лечить больных уже по пятому протоколу, - объяснил Бейшеналиев.

Но его в пух и прах раскритиковала специалист по доказательной медицине Бермет Барыктабасова, которая грудью билась за четвертый протокол - выверенный до мелочей.

- Основания для пересмотра четвертого руководства и выпуск пятой версии - притянуты за уши. Со слов авторов–разработчиков их вызвали в Минздрав и сказали, что в руководство нужно ввести еще ЛОР–врачей и сосудистых хирургов. Заметьте, не рекомендации, а врачей! Но зачем? Новых ключевых доказательств по лечению COVID–19 и гриппу в мире нет. В домашних условиях это парацетамол и обильное питье, при гриппе то же самое. Легкие и среднетяжелые формы COVID–19 лечить нужно только симптоматически и дома. При тяжелых формах - госпитализация в стационар или реанимацию, где подходы лечения патофизиологические. И зачем сочинять отдельный протокол, когда есть протокол по ОРВИ и гриппу с 2014 года? Пусть профильные коллеги обновят и добавят туда COVID–19. Зачем тратить силы и время на пятое руководство, которое не нужно в принципе? - возмутилась Барыктабасова.

В преддверии прогнозируемого ухудшения эпидемиологической ситуации все решения чиновников от медицины должны быть просто саперскими, чтобы не привести к повторению июльского сценария, когда погибли сотни людей.

Но, безусловно, главным угрожающим фактором остается человеческая беспечность и безответственность. Продолжаются многочисленные сборища по разным поводам. Умерших от COVID–19 людей хоронят публично, без соблюдения норм безопасности. Более того, приглашают на поминки и прощание всех, кто знал усопшего, - соцсети пестрят подобными объявлениями! Понять это невозможно - как, переживая такое горе, люди способствуют тому, чтобы оно пришло и в семьи их друзей и родных!

Что еще важно сказать на этой неделе? Пожалуй, напомнить, что нужно делать, почувствовав себя больным. Если вы почувствуете недомогание, звоните по круглосуточным телефонам доверия в свои ЦСМ, мы их дадим на этой странице. Врач, обсудив с вами симптомы, принимает решение - отправлять ли к вам бригаду–118, чтобы сделали тест на COVID–19. Конечно, и в этом деле может быть негативный человеческий фактор, но пока иного взаимодействия с системой здравоохранения нет. Поэтому звоните и проявляйте настойчивость. В нашей стране спасение болящего - наполовину дело рук его самого.

Телефоны доверия ЦСМ

Городское управление здравоохранения мэрии города Бишкека: 318–767;

Ленинский - 0990–888–030;

ЦСМ № 2 - 0990–888–028;

ЦСМ № 11 - 0990–888–029;

ЦСМ №12 - 0990–888–031;

ЦСМ №13 - 0990–888–032;

ЦСМ №17 - 0990–888–033.

Октябрьский - 0990–888–036;

ЦСМ №15 - 0990–888–015;

ЦСМ №18 - 0990–888–035;

ЦСМ №19 - 0990–888–019.

Первомайский - 0990–888–071;

ЦСМ №7 - 0990–888–072;

ЦСМ №14 - 0990–888–073;

ЦСМ №16 - 0990–888–074.

Свердловский - 0701–103–002;

ЦСМ №4 - 0701–103–001;

ЦСМ №8 - 0701–103–003;

ЦСМ №9 - 0701–103–004;

ЦСМ №10 - 0701–103–007.