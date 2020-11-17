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Когда спортсменка Айсулуу Тыныбекова получит подаренную ей квартиру?

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- Оксана Гут
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Вопрос о передаче квартиры в собственность спортсменке Айсулуу Тыныбековой будет рассмотрен бишкекскими депутатами 19 ноября. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

"Учитывая высокие заслуги чемпионки мира по женской вольной борьбе Айсулуу Тыныбековой в развитии спорта в КР был разработан проект постановления Бишкекского городского кенеша о безвозмездной передаче спортсменке муниципальной трехкомнатной квартиры на улице Московской, 191", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 24 марта проект внесен в установленном порядке в Бишкекский городской кенеш для дальнейшего утверждения на сессии Бишкекского городского Кенеша (БГК). Данный вопрос включен в повестку дня очередной XXXIII сессии БГК, которая состоится 19 ноября.

Напомним, в сентябре 2019 года за занятое 1-е место на Чемпионате мира по борьбе среди женщин будучи президентом Сооронбай Жээнбеков вручил Айсулуу Тыныбековой сертификат на 3-х комнатную квартиру в Бишкеке. Однако, спортсменка заслуженную жилплощадь до сих пор так и не получила.

Справка: Тыныбекова Айсулуу Болотбековна является мастером спорта по женской вольной борьбе, многократной чемпионкой Кыргызской Республики, победителем чемпионата Азии, участницей Лондонской олимпиады 2012 года, многократной победительницей международных турниров, бронзовым призером чемпионата мира 2017 года.

На чемпионате мира, проходившем с 14 по 22 сентября 2019 года в городе Нур-Султан (Республика Казахстан) по вольной женской борьбе, Айсулуу Тыныбекова одержала победу и завоевала титул чемпионки мира впервые за историю независимого Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/394148
Теги:
Айсулуу Тыныбекова, Сооронбай Жээнбеков, мэрия, президент, спорт, Бишкек, Кыргызстан, квартирный вопрос
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