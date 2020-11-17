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В Кыргызстане число умерших от пневмонии увеличилось в 2,5 раза

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- Оксана Гут
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По сравнению с январем-сентябрем 2019 года число умерших от пневмонии в Кыргызстане увеличилось в 2,5 раза. Таковы подсчеты Нацстаткома КР.

Так за 9 месяцев 2020 года, по оперативным данным Министерства здравоохранения КР, зарегистрировано 26 тысяч случаев заболевания пневмонией, против 24 тысяч случаев в соответствующем периоде 2019 года.

Наибольшее увеличение заболеваемости пневмонией по сравнению с январем-сентябрем прошлого года отмечалось в г. Бишкек и Иссык-Кульской области – в 1,9 раза, а также в Чуйской области - на 11,5 процента.

В январе-сентябре 2020 года в общем числе умерших по причинам смерти более половины (52 процента) случаев пришлось на болезни системы кровообращения, 11 процентов - на новообразования и 7 процентов - на болезни органов дыхания.

При этом, если в январе-сентябре 2019 года от пневмонии умерло 444 человека, что в общем числе случаев смерти от болезней органов дыхания составило около 33 процентов, то в январе-сентябре 2020 года их число достигло 1 112 человек, или 54 процентов.

В январе-сентябре прошлого года на 100 тысяч населения насчитывалось 9 умерших от пневмонии, в то время как в январе-сентябре 2020 года - 23 умерших, или в 2,5 раза больше.


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URL: https://www.vb.kg/394151
Теги:
Минздрав, Нацстатком, погибшие, Кыргызстан, больница, коронавирус
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