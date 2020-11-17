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Снежная сводка. На посыпку дорог Бишкека уже ушло 413 тонн технической соли

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- Оксана Гут
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Муниципальные работники на очистку столичных улиц и тротуаров от снега вышли уже глубокой ночью. К утру израсходовано порядка 413 тонн технической соли. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Сегодня работают 25 сотрудников дорожно-эксплуатационного отдела (ДЭО) с привлечением 38 единиц спецтехники: 25 снегоуборочных машин на базе МАЗ, 4 универсальные машины УКМ, 5 мини трактора "Беларус", 2 грузовика ЗИЛ-130 и 2 фронтальных погрузчика.

В штатном режиме по городу Бишкек работают порядка 662 дворника, 118 грузчиков "Тазалыка", 28 озеленителей, сотрудники ДЭО и команда из ста человек по вывозу ТБО.

По уборке снега, льда, посыпке солью проезжей части дорог и тротуаров на остальной территории можно отправлять обращения на WhatsApp столичной мэрии: 0554 182 185 или звонить по номерам: 1840 и 1850 круглосуточно.


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URL: https://www.vb.kg/394154
Теги:
мэрия, Тазалык, Бишкек, Кыргызстан, снег
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