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Пакистан исключил из черного списка некоторые медицинские ВУЗы Кыргызстана

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- Бакыт Басарбек
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Медицинская комиссия Пакистана исключила из черного списка четыре медицинских вуза в Кыргызстане. Об этом сообщается на сайте Медицинской комиссии Пакистана.

Так в зеленый список вошли Кыргызская государственная медицинская академия имени Исы Ахунбаева, Ошский государственный университет, Кыргызско-Российский (Славянский) университет и Международная высшая медицинская школа.

Напомним, ранее сообщалось, что Пакистан включил все медицинские вузы и медицинские факультеты Кыргызстана в "черный список". Это означало, что Пакистан не рекомендует своим гражданам получать медицинское образование в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/394155
Теги:
вуз, Пакистан, Кыргызстан, медицина
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