Пакистан исключил из черного списка некоторые медицинские ВУЗы Кыргызстана

Медицинская комиссия Пакистана исключила из черного списка четыре медицинских вуза в Кыргызстане. Об этом сообщается на сайте Медицинской комиссии Пакистана.

Так в зеленый список вошли Кыргызская государственная медицинская академия имени Исы Ахунбаева, Ошский государственный университет, Кыргызско-Российский (Славянский) университет и Международная высшая медицинская школа.

Напомним, ранее сообщалось, что Пакистан включил все медицинские вузы и медицинские факультеты Кыргызстана в "черный список". Это означало, что Пакистан не рекомендует своим гражданам получать медицинское образование в Кыргызстане.