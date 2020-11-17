Новиков: Мы больше не можем позволить себе развиваться экстенсивным путём

Главной задачей на сегодняшний день является кардинальное изменение подходов в экономической жизни страны. Об этом заявил и.о. премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков в ходе первого заседания Совета по экономическим реформам при правительстве Кыргызской Республики.

"Мы больше не можем позволить себе развиваться экстенсивным путём. Нужно формировать пути интенсивного развития. Не нужно бояться изменений, нужно идти в ногу со временем. Сегодня государственную систему воспринимают не как инструмент поддержки, а как систему барьеров и препятствий. Нужно изменить образ государственной власти, отказаться от излишних функций, искоренить бюрократическую волокиту и обеспечить равную конкурентную среду для бизнеса. Ближайшие годы во главе угла должна стать работа по обеспечению занятости населения", - передаем слова Артема Новикова пресс-служба кабмина.

И.о. премьер-министра отметил первоочередные меры и направления реформ для последующего законодательного продвижения. Это взаимодействие бизнеса с правоохранительными (судебными) и проверяющими органами, реформирование фискальной системы, реформа энергетики и развитие строительной отрасли.

"Одним из важных шагов в экономическом развитии – это Налоговый кодекс. Анализ Налогового кодекса показал нестабильность и несистемность вносимых изменений и дополнений, наличие нареканий со стороны налогоплательщиков. Пришло время разработать и принять новый Налоговый Кодекс. Новая редакция должна отменить старые подходы и методы администрирования налогов, он должен стать законом прямого действия, простым в применении и понятным для налогоплательщика. Нужно объединить в одном документе все налоги для бизнеса и социальные отчисления. Поэтому созданной межведомственной рабочей группе в 2-х месячный срок необходимо подготовить новую редакцию Налогового кодекса и пакет соответствующих нормативно-правовых актов, обсудив данный пакет с бизнес-сообществом, провести его общественное обсуждение и внести на рассмотрение в Совет по экономической реформе", - подчеркнул Артем Новиков.

В ходе обсуждения было отмечено, что в экономическом развитии и структурных преобразованиях страны важнейшую роль играют местные органы власти.

"Важно понимать, что успешное развитие местного самоуправления, местного предпринимательства является важным фактором создания рабочих мест, увеличения доходов населения, развития инфраструктуры. Ни один инвестор сегодня не может получить землю для реализации инвестпроекта. Нет коммуникаций, не предоставляются разрешительные документы. В этих условиях мы не можем говорить о развитии инвестиционного потенциала. Учитывая вышесказанное, мы должны предложить разработать стимулирующие механизмы поддержки бизнеса, развитие соответствующей инфраструктуры поддержки, формирование предложений и рекомендаций по месторасположению и профилю предприятий, оказание содействия в кооперации крупных предприятий с малыми и другие", - сказал и.о. премьер-министра.

Участниками заседания были предложены конструктивные подходы и решения по первоочередным направлениям работы ЧСовета, а также отмечены пожелания расширения перечня рассматриваемых вопросов и интенсивности проведения заседания Совета по экономическим реформам.

В заключение и.о. премьер-министр подчеркнул, что предприниматели, экспертное сообщество должны принять активное участие в разработке важных для развития страны решений поступательного развития экономики, ее инновационного реформирования. А Правительство, в свою очередь, намерено максимально поддерживать живой и ориентированный на конкретные результаты диалог с предпринимателями и экспертным сообществом.

В завершении участниками Совета по экономическим реформам принято решение в течение двух недель подготовить концептуальное видение реформирования ключевых секторов экономики и внести на утверждение совета.