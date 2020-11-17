Член ОПГ, отбывающий наказание, организовывал вымогательства у бизнесмена

Сотрудники Управления СБНОН МВД задержали подозреваемого в вымогательстве крупной суммы денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В УВД Джалал-Абадской области с заявлением обратился 27-летний гражданин с просьбой защитить от лиц, посягающих на его права и свободы, и привлечь их к ответственности.

"Выяснилось, что некий 34-ий мужчина, имеющий отношение к криминальному миру, и вместе с ним неизвестные лица вымогают у предпринимателя денежные средства в крупном размере", - говорится в сообщении.

Данный материал был зарегистрирован в ЕРПП, УВД Джалал-Абадской области осуществляет досудебное расследование по статье 203 "Вымогательство" Уголовного Кодекса КР.

В рамках досудебного расследования сотрудниками Управления по г. Ош и Ошской области СБНОН МВД КР совместно с ПСН МВД "Шумкар" и Следственной службой УВД Джалал-Абадской области проводились оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание подозреваемых.

Накануне, в ходе оперативно-следственных мероприятий на территории г. Кербен Аксыйского района Джалал-Абадской области с поличным при получении части вымогаемых денежных средств в размере 11 тысяч сомов задержан житель Аксыйского района М.А., 1993 года рождения.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Ведется работа по установлению других лиц, причастных к данному преступлению. По предварительным данным, соучастником и организатором преступления является гражданин Б.К. 1986 г.р., отбывающий наказание в одном из учреждений ГСИН, состоящий на оперативном учете МВД как активный член ОПГ.