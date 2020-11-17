В Бишкеке пройдет чемпионат Кыргызстана по боксу

С 24 по 28 ноября во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула (город Бишкек) пройдет чемпионат Кыргызской Республики по боксу среди мужчин и женщин.

Чемпионат проводится в целях формирования национальных сборных команд на новый олимпийский цикл, развития бокса в регионах республики и популяризации бокса среди молодежи страны.

Соревнования пройдут по правилам АИБА среди мужчин 10 весовых категорий и женщин 5 весовых категорий.

Организаторами чемпионата республики выступают Дирекция по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта совместно с Федерацией бокса КР.

Программа соревнований:

24-27 ноября – предварительные бои, четвертьфинал, полуфинал;

28 ноября – финал.