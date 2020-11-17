Госдолг и инвестфонд. Феликс Кулов обозначил пути вывода страны из кризиса

Категорически против принятия новой Конституции нынешним составом Жогорку Кенеша. Этот вопрос пусть поднимают и рассматривают депутаты 7 созыва. Об этом в соцсетях написал политик Феликс Кулов.

По его словам, главная и самая острая проблема, стоящая сегодня перед страной - нахождение и привлечение финансовых средств, которые должны быть направлены на поднятие и развитие наиболее важных отраслей народного хозяйства.

- Они, в свою очередь, будут способствовать преодолению кризисных явлений в экономике, погашению внешнего долга и иметь при этом мультипликативный эффект. Речь идёт о поэтапном вливании в экономику суммы равной не менее 300 млрд сомов, причем это должны быть внебюджетные средства. В настоящее время внешний долг приближается к $5 млрд, дальнейшее заимствование грозит, ни много ни мало, потерей государственной независимости, ухудшением благосостояния народа. Поэтому невозможно и нереально без кардинального решения вопросов нахождения новых финансовых источников, исключающих влезания в долговую яму, добиться реанимации и оживления экономики, с созданием при этом необходимых условий для выполнения предлагаемой партией Ар-Намыс Программы опережающего развития приоритетных направлений экономики при переходе к интегральному мирохозяйстенному укладу, - отмечает Кулов.

Для решения указанных задач, являющихся в настоящий момент задачей номер один, предлагаются политиком следующие из некоторых основных мер, не несущих нагрузки на госбюджет.

1. Использовать с учётом опыта передовых стран двухконтурную систему денежного обращения с введением в нее, наряду с обычным сомом, также и цифрового сома в целях дополнительного источника финансирования проектов, включённых в предлагаемую Программу опережающего развития приоритетных направлений экономики страны.

Примечание: для разработки механизма внедрения цифрового сома можно привлечь работающих, как в Кыргызстане, так и за рубежом наших соотечественников, обладающих высокой, на мировом уровне, квалификацией.

2. Выпустить внутренний государственный заем со сроками погашения 10, 20 и 30 лет.

3. Выпустить специальные ценные бумаги, посредством которых полностью или частично инвестировать такие приоритетные отрасли , как строительство гидростанций, железных дорог, в том числе, соединяющей три страны: Китай-Кыргызстан-Узбекистан, платных автомобильных дорог, развитие туристических комплексов и сельскозозяйственных кластеров. Погашение этих ценных бумаг должно растянуться на весь срок функционирования создаваемых сооружений.

4. Снизить уровень внешнего долга Кыргызстана, возродив программы "Погашение долгов в обмен на устойчивое развитие", "Долги в обмен на экологию и охрану окружающей среды".

Данным способом уже успешно воспользовались 45 стран мира.

5. Правительству Кыргызской Республики, под обеспечение крупного, котируемого на мировом рынке месторождения полезных ископаемых, а также под основные средства ГЭС выпустить государственные облигации в евро/долларах США с последующим направлением полученных средств на целевое кредитование перспективных, высокорентабельных проектов.

6. В целях практической реализации конституционного положения о том, что земля, ее недра и другие природные ресурсы используются как основы жизни и деятельности народа Кыргызстана (п.5, ст. 12 Конституции) создать народные предприятия в форме Народных акционерных обществ с передачей им части акций от проектов, создаваемых для разработки природных ископаемых, что даст возможность гражданам страны стать реальными хозяевами своих богатств и позволит значительно улучшить материальное положение многих из них.

В качестве примера можно привести предложение о создании Народного акционерного общества для реализации проекта "Текесекирик", разработанного партией Ар-Намыс, на базе освоения золоторудного месторождения Алтын-Жылга в Баткенской области и поддержанного более чем 10 тысячами баткенцев. Проект "Текесекирик" предусматривает строительство водохранилища объёмом 190 млн куб., малой ГЭС, канала, что позволит оросить до 70 тысяч га засушливых земель. К сожалению, прежнее руководство страны этому проекту не дало ходу. Народные предприятия, Народные акционерные общества можно создавать для реализации любых проектов, которые принесут пользу людям.

7. Под особо привлекательные активы выпустить акции и ценные бумаги для их реализации и использования в качестве залогового обеспечения на кыргызской и международных фондовых рынках. Полученную прибыль направлять для поддержки и развития экономики регионов.

Приоритетное право на приобретение в рассрочку всех выпускаемых ценных бумаг предоставить гражданам Кыргызстана.

8. Обеспечить насыщение внутреннего финансового рынка таким объёмом денежного обращения, которое полностью удовлетворяло бы потребностям экономики в части развития производственных мощностей, исключающих инфляционные последствия. Одним из важнейших условий для этого должно стать нахождение разумного компромисса с мировыми финансовыми институтами по снятию ограничений, установленных для развивающихся стран, Вашингтонским консенсусом и Сurrency Вoard;

В КР при имеющемся объеме золотовалютных запасов в размере 2млрд 424,1 млн долларов США денежная масса составляет всего лишь $1млрд 381,2, в сомах (когда программа была разработана курс составлял $1=69,5117сом) это будет соответственно 168 млрд 503,3 млн сом против 96 млрд 009,9 млн сомов. Согласно Currency Board и Вашингтонскому консенсусу, зависимым от них странам, разрешается печатать свои деньги в объеме не превышающим количество имеющихся золотовалютных запасов, в то время как страны "золотого миллиарда" могут позволить себе печатать бумажные деньги для внутреннего потребления сверх золотовалютных резервов.

9. Принимая во внимание, что Национальный банк не сможет изменить свою позицию и денежно-кредитную политику в ближайшие годы, так как, связан соответствующими соглашениям с мировыми финансовыми институтами и действующим банковским законодательством, создать крупный специализированный Инвестиционно-кредитный "Банк развития", с участием Правительства Кыргызской Республики, который в рамках существующих законов будет в необходимых объемах рефинансировать институты развития, фонды, коммерческие банки, значимые для экономики страны проекты и кластеры, на приемлемых для отечественного бизнеса условиях. Передать Банку развития все денежные средства, предназначенные для программы опережающего развития приоритетных направлений экономики Кыргызской Республики. Банк станет основой для разработки и внедрения передовых форм финансирования, в том числе, внедрения кыргызского цифрового сома, как внутренней валюты экономического развития.

10. Законом Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности" от 16 декабря 2016 года № 206, (статья 47) Национальному банку запрещается предоставлять кредиты Правительству. Предлагается эту норму исключить из закона и пункт 1 статьи 47 изложить в следующей редакции: "Национальный банк может предоставлять кредиты и гарантии Правительству Кыргызской Республики, в том числе, для финансирования дефицита республиканского бюджета, при условии включения данного положения в ежегодно принимаемый Закон "О государственном бюджете".

11. Законодательно включить в перечень задач Правительства и в деятельность Национального банка - ведение независимой, прогрессивной государственной денежно-кредитной политики, предусматривающей достижение целей экономического роста с одновременным снижением инфляции и увеличением притока инвестиций.

12. Предприятия из списка системообразующих должны получать финансовую помощь только под соответствующие бизнес-планы и передачу пакетов акций (активов) государству в качестве обеспечения своих обязательств по выпуску продукции и возврату средств.

13. В целях создания инвестиционной привлекательности, привлечения и защиты инвестиций образовать финансовый центр "Бишкек", в котором все экономические дела и споры, связанные с зарегистрированными в этом Центре инвесторами, будут рассматриваться с применением норм английского права с участием судей из Великобритании. Создание в финансовом Центре такого суда не противоречит нашей Конституции (согласно ст.93 в КР "Законом могут учреждаться специализированные суды"), что позволит гарантировать защиту и безопасность вложений, как отечественных, так и иностранных инвесторов от рейдерства и коррупции, ещё имеющих место в наших государственных органах и судебной системе.

Ранее проект данного закона был направлен парламентской фракцией Ар-Намыс на рассмотрение прежнего руководства страны, но был оставлен без рассмотрения. Позже выяснилось,что подобный центр под названием " Астана" был создан в Казахстане и успешно работает.

14. Для увеличения поступления инвестиций и развития международных связей на мировом финансовом рынке, на базе Бишкекской свободной экономической зоны, создать офшорную зону для финансовых институтов:

-иностранных банков;

-страховых и перестраховочных компаний;

-инвестиционных фондов;

15. Торговлю государственными ценными бумагами полностью перевести на Кыргызскую фондовую биржу. Перевод обращения государственных ценных бумаг, на организованный фондовый рынок станет серьезным импульсом для его развития.

16. Баткенскую область отличает от других областей одновременное наличие экономических, демографических, водно-энергетических, пограничных и других медленно решаемых проблем. В связи с этим предлагается придать всей Баткенской области или большей её части статус свободной экономической зоны с созданием на её территории транзитного аэропорта для транспортных самолётов с крупным карго- терминалом. Данная мера позволит в кратчайшие сроки оживить экономику региона и решить многие другие вопросы.

Также для усиления безопасности создать в Баткенской области Международный учебный центр под эгидой Генерального штаба ВС КР с необходимым количеством постоянного и переменного личного состава. На базе этого центра с привлечением зарубежных инструкторов, имеющих соответствующий боевой опыт готовить кадры для выполнения задач борьбы с терроризмом, подготовке мобилизационного резерва, отработки и организации взаимодействия всех силовых и иных структур во время чрезвычайных ситуаций и в случае проникновения на территорию нашей страны вооружённых бандформирований, как это имело в 1999 году.

17. Закон "О государственно-частном партнерстве" не работает. В связи с этим необходимо внести в него изменения, позволяющие упростить некоторые процедуры осуществления государственно-частного партнёрства без проведения тендеров в случаях, когда правительство со своей стороны не вкладывает средств из госбюджета в совместные с инвестором проекты. По действующему закону тендеры обязаны проводиться во всех случаях, даже если правительство не вкладывает никаких финансовых средств. Такое положение имеет коррупциогенную составляющую.

18. В свое время прорабатывалась с иностранными инвесторами концепция создания совместного инвестфонда на следующих принципах и условиях: кыргызская сторона входит в Фонд не "живыми" деньгами, а одним из своих разведанных золоторудных или иных месторождений, а иностранная- вносит свой вклад в эквивалентном денежном выражении. Использование подобной формы привлечения финансовых средств поможет по-новому организовать работу с учетом прежде всего наших интересов.

Представляется целесообразным Правительству проработать данный вопрос на предмет его реализации.

Предварительно по данному вопросу имелась принципиальная договоренность с потенциальным инвестором. Отрабатывалась такая схема: предположим мы имеем месторождение с утверждёнными запасами золота и оценёнными в установленном порядке в размере равном, к примеру, одному миллиарду долларов США. Это месторождение мы вносим в качестве своей доли в совместный

Инвестиционный Фонд. Инвестор входит в этот Фонд "живыми" деньгами на эту же сумму - в один миллиард долларов. Но с учётом того, что золото, даже находящееся в земле, имеет неоспоримое преимущество перед бумажными деньгами, доля нашего государства в данном Фонде должна составлять не менее 60 процентов. После создания Фонда небольшая часть из его средств направится через вновь созданное совместное с Правительством КР предприятие в разработку золоторудного месторождения, а полученная готовая продукция в виде слитков золота будет делиться 60 на 40, где доля КР =60. Поскольку весь этот миллиард долларов не может быть вложен в разработку только лишь одного месторождения, большая его часть будет инвестироваться в самые неотложные и значимые проекты, которые помогут оживить и укрепить экономику страны. Причем правительство может часть из своих акций в этом СП, допустим около 10 процентов, реализовать по приемлемым ценам в рассрочку на 3-5 лет своим пенсионерам, врачам, учителям, работникам культуры и другим бюджетникам. При этом в качестве обязательного условия нужно выставить, что свои акции они смогут перепродать исключительно гражданам Кыргызстана. Данная мера позволит уязвимой части населения, несмотря на временные материальные трудности, приобрести уверенность в завтрашнем дне, стать реальными коллективными хозяевами природных богатств своей страны.

При таком подходе полностью отпадет и проблема с противодействием работе инвесторов со стороны местного населения.

18. Осуществить перевод страны на трехуровневое бюджетное финансирование, вместо существующего двухуровнего. Перевод на трехуровневое финансирование должен быть увязан с реформой местного самоуправления. Предлагается в самое ближайшее время вновь возродить институт областных парламентов в виде областных кенешей, которые должны иметь свои бюджеты и распоряжаться ими с учётом потребностей каждого из регионов своей области, так как, областные депутаты, избираемые по мажоритарному принципу в областные парламенты, будут представлять и защищать интересы своих территорий, от которых они избраны, а не интересы политических партий, как в Жогорку Кенеше.

Избирателям сегодня, как никогда важно иметь своих непосредственно и напрямую ими избранных депутатов, в то время, как депутаты Жогорку Кенеша избираются сугубо по партийным спискам. Для людей очень важно знать и иметь, зависимого от них своего "родного" представителя в органах власти. Областные депутаты, имеющие, в отличие от депутатов Жогорку Кенеша, тесные и повседневные связи со своими избирателями, смогут оперативно решать возникающие проблемы. Сегодня при существующей системе управления весь негатив направлен на центральные органы власти, что вполне объяснимо, так как, Центр не в состоянии адекватно реагировать на все текущие вопросы местного характера. Действующая Конституция не позволяет использовать мажоритарный принцип избрания депутатов в Жогорку Кенеш, но его внедрение на уровне областей не имеет никаких запретов. Например, Сингапур, несмотря на свою маленькую территорию, имеет трехуровневую систему правления: 1) Центральное правительство; 2) пять регионов; 3) 55 планировочных районов. Аналогичная картина в Швеции, Норвегии и др.странах.

Практика показала неэффективность двухуровнего бюджета, состоящего из республиканского бюджета и бюджетов айыл өкмөтү. В КР имеется 453 айылных аймаков и 31 город, которые обслуживает Министерство финансов. Качество работы центрального финоргана при таком большом количестве "клиентуры" страдает серьезными изъянами. Согласно Докладу Союза МСУ и ИПР (2019г.) более 60% органов МСУ обращаются в Жогорку Кенеш и Правительство по поводу различных текущих проблем. 51.2% из них заявляют, что ЖК и

Правительство в лице своих министерств и ведомств не отвечают на их запросы. Более того, ЖК оказывает прямое и неправомерное воздействие на формирование органов МСУ и взаимоотношения между местными кенешами и их исполнительными органами. Как следствие существующей нерациональной системы из 453 айылных аймаков, только 75 самодостаточные, что составляет 16,5%.

Создание областных парламентов не потребует задействования средств из госбюджета. Во-первых, депутаты будут работать на сессионой и на безвозмездной основе, во-вторых, согласно нашей программе предстоит провести кардинальное сокращение районов, айылных аймаков, что позволит сэкономить немалые средства. В соответствие с программой предусматривается, что дотационные айылные аймаки будут объединяться с самодостаточными или имеющими возможности за счет объединения выйти на самоокупаемость. Кроме того, создание областных парламентов сделает ненужным иметь такое большое количество депутатов в Жогорку Кенеше, что также даст значительно экономию средств, которые можно будет направить на реформу местного самоуправления.

19. Одним из важных источников формирования финансовой базы страны являются денежные поступления от работы таможенных органов. Однако, из-за масштабной коррупции в этой системе государство теряет миллиардные суммы. Предлагается организовть совместные таможенные посты с участием представителей таможенных органов Российской Федерации в рамках ЕАЭС. Совместное несение службы будет самой лучшей гарантией устранения коррупции.

- Здесь показаны только некоторые из основных мер. Кто может предложить лучше- приглашаю присоединиться, - добавил Феликс Кулов.