В России усилят борьбу с наркопреступностью

Несмотря на снижение уровня наркопреступности в России, ситуация остается сложной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности страны, которое прошло 16 ноября в режиме видеоконференции.

Как отметил глава государства, в результате предпринимаемых усилий в России за десять лет число наркоманов сократилось больше чем на четверть. За этот же период на 17 процентов снизился уровень наркопреступности, а количество тех, кто совершил преступление в состоянии наркотического опьянения, уменьшилось на 30 процентов. Закрытие границ позволило снизить контрабанду наркотиков в Россию на треть.

"Вместе с тем цифры статистики не должны успокаивать. Ведь и наркобизнес, и наркопотребление носят скрытый, латентный характер", - подчеркнул Владимир Путин. И обратил внимание на то, что по мере восстановления межгосударственного общения попытки вновь нарастить поставки наркотиков из других стран возобновятся.

В то же время уже в период пандемии коронавируса в первом полугодии 2020-го число выявленных в стране преступлений, связанных с распространением наркотиков через интернет, бесконтактным способом, выросло почти на 70 процентов. "Это как раз пример того, как современные технологии используются не во благо, а во зло", - сказал президент РФ.

"Наша задача - повысить эффективность противодействия незаконному обороту наркотиков, по всем фронтам действовать более активно и наступательно", - заявил глава государства. Именно на это должна быть нацелена новая стратегия государственной антинаркотической политики России до 2030 года, проект которой как раз и рассмотрели участники заседания.

Срок действия предыдущей такой стратегии, на период до 2020 года, заканчивается в текущем году. Новый документ призван вобрать весь полезный опыт, накопленный за предыдущие годы, и быть адаптирован к новым реалиям и вызовам. Ответственность за наркопреступления вырастет по отношению ко всем, кто вовлечен в подобную противозаконную деятельность, вне зависимости от их гражданства.

Согласно данным МВД РФ, в наркобизнес в России сегодня вовлекаются, в том числе, и представители мигрантского сообщества. На таких правонарушениях попадаются и некоторые приезжие из Кыргызстана. Так, недавно в Самарской области было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении приезжего из КР, который намеревался сбыть свыше 1, 3 килограмма синтетических наркотиков и около 300 грамм каннабиса. А в Москве к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима был приговорен 25-летний гражданин Кыргызстана Аркен Кенжебеков, у которого конфисковали свыше 40 граммов наркотического средства мефедрон.