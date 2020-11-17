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Еще факты. Ассоциация поставщиков заявила о давлении на предпринимателей

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- Виктория Гунгер
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Еще факты давления на бизнес. Глава Ассоциации поставщиков и производителей и дистрибьюторов Гульнара Ускенбаева заявила, что к отдельным членам Ассоциации в течение последнего месяца наведывались сотрудники Финполиции с постановлением суда о неуплате налогов. При этом ни одного бизнесмена лично в суд не вызывали, а вопрос решали на основании письма некой Г. Самтыровой. Она якобы представляет ОФ "Антикоррупционное справедливое содействие", учредителем которого является некий Талант Сагынов.

- В итоге, основываясь на показаниях третьих лиц, опечатывали склады и фирмы крупных налогоплательщиков. Потери в бюджет от простоя таких фирм уже составляют около 20 млн сомов. При этом наши члены, в отличие от контрабандистов, не скрывают свою деятельность. Просим власти принять меры по сложившейся ситуации и прекратить практику давления на добросовестных предпринимателей, - говорится в документе, подписанным Ускенбаевой.

Стоит напомнить, что на недавней пресс-конференции Садыр Жапаров просил предоставить факты давления на инвесторов и бизнес со стороны финансовых и силовых ведомств. И как выяснилось, подобных фактов немало.

- Ситуацию я озвучила вчера на первом заседании Совета по экономическим реформам. Представители других бизнес-ассоциаций сказали, что их члены также сталкивались с незаконными действиями сотрудников силовых ведомств, - добавила Гульнара Ускенбаева.

Многие пользователи соцсетей назвали подобные действия сознательной диверсией отдельных лиц против экономики КР.


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URL: https://www.vb.kg/394175
Теги:
бизнес, налоги, правительство, ГСБЭП, Кыргызстан, власть, Гульнара Ускенбаева
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