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Оперативники СКМ МВД КР задержали наркоторговца с крупной партией героина

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- Бакыт Басарбек
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Сотрудниками Межрегионального управления СКМ МВД задержан наркоторговец с крупным количеством тяжелых наркотиков. 16 ноября 2020 года на территории города Ош оперативники МРУ при силовой поддержке бойцов ОСО (СОБР) УВД Ошской области задержали гражданина Х.С 1984 года рождения, жителя Сузакского района Жалал-Абадской области, подозреваемого в незаконном хранении и сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

При задержании и личном досмотре в спортивной сумке, принадлежащей подозреваемому лицу, обнаружены и изъяты вещества со специфическим запахом, завернутые в целлофановые пакеты черного и желтого цвета и обернутые скотчем. По данным экспертизы изъятые вещества являются наркотическим средством "героин" весом 2 кг 455 граммов.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по статье 267 ч.2 "Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта" УК Кыргызской Республики. Задержанный гражданин Х.С 1984 года рождения, житель Жалал-Абадской области состоит на оперативном учете МВД как член

одной из ОПГ. Ранее сообщалось, что Межрегиональным управлением СКМ (УБОП) МВД осуществлено задержание членов двух разных криминальных групп, подозреваемых в хулиганстве и незаконном приобретении, ношении оружия. Члены двух криминальных групп устроили разборки между собой, инцидент со стрельбой произошел в октябре текущего года на территории Сузакского района Джалал-Абадской области, они также подозреваются в хулиганстве, связанном с сопротивлением представителям правоохранительных органов.

В Едином реестре преступлений и проступков зарегистрированы 4 факта хулиганства и факт незаконного ношения оружия. Участники обоих групп, между которыми произошел конфликт, состоят на оперативном учете МВД как члены организованных преступных группировок. В настоящее время задержано 9 участников двух противоборствующих криминальных групп. Межрегиональное управление СКМ (УБОП) МВД продолжает работу по выявлению и пресечению преступлений, противодействию проявлениям организованной преступности.


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URL: https://www.vb.kg/394176
Теги:
задержание, наркотики, Кыргызстан, МВД
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