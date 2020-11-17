В ГУМе экстренная эвакуация посетителей

В бишкеском торговом центре "ГУМ" экстренно эвакуировали посетителей. Видео прислали в телеграм-канал "Сейчас" очевидцы происшествия.

Точной информации, что именно послужило поводом к подобным действиям пока нет. По словам людей, поступило сообщение о заложенном в здании взрвыном устройстве. Однако милиция отмечает, что речь идет об аварии. Правда, о какой именно, пока неясно.

По последней информации внутри здания нашли подозрительный полиэтиленовый пакет. Милиция просит всех перейти через дорогу и не стоять возле здания.