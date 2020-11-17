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В ГУМе экстренная эвакуация посетителей

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- Виктория Гунгер
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В бишкеском торговом центре "ГУМ" экстренно эвакуировали посетителей. Видео прислали в телеграм-канал "Сейчас" очевидцы происшествия.

Точной информации, что именно послужило поводом к подобным действиям пока нет. По словам людей, поступило сообщение о заложенном в здании взрвыном устройстве. Однако милиция отмечает, что речь идет об аварии. Правда, о какой именно, пока неясно.

По последней информации внутри здания нашли подозрительный полиэтиленовый пакет. Милиция просит всех перейти через дорогу и не стоять возле здания.


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URL: https://www.vb.kg/394177
Теги:
бизнес, бомба, торговля, Бишкек, Кыргызстан
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