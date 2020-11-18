В Джалал–Абаде открыли мемориальную доску Кубату Джуматаеву

В Джалал–Абаде открыли мемориальную доску на улице имени Кубата Джуматаева, который во время битвы за Кавказ в 1942 году бросился под танк с гранатами.

Инициатива открытия памятного знака принадлежит родственникам героя. Они сами собрали средства, заказали исполнение, а все разрешительные документы обеспечили представители ассоциации "Славянская диаспора".

- В год 75–летия Великой Победы для нас важно, чтобы помнили нашего родного человека, который ценой своей жизни остановил вражеский танк. Наградные документы на орден подтверждают подвиг. Он был командиром подразделения, которое подбило несколько фашистких танков. Родился Кубат Джуматаев в Чуйской области, а до войны работал в Джалал–Абаде. Жители города назвали одну из улиц его именем. Правда, сейчас горожане уже ничего не знают про нашего Кубата. Вот и решили сделать табличку. Теперь люди знают, что живут на улице героя, - рассказывают родные Джуматаева.

Оказалось, что на этой улице в основном проживают представители узбекской диаспоры. Но все согласились, чтобы улица носила имя героя. "Это даже хорошо, что на улице кыргыза Джуматаева проживают узбеки, символично вышло. Когда воевали с фашистами, всех солдат называли советскими", - говорит представитель диаспоры Абдумахамат Мухамеджанов.