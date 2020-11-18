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Манасчы-рекордсмену Сыдыкову подарили ак-калпак с серебряными накладками

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- Александр Тузов
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Сотрудницы бишкекской студии Kiyiz Duino (проект, направленный на возрождение и сохранение традиционных знаний по войлочному ремеслу и культурного пространства вокруг него) подарили манасчы Доолоту Сыдыкову ак-калпак с серебряными накладками с четырех сторон головного убора - как бы в награду за рекордные выступления. Об этом VB.KG сообщили родственники манасчы-рекордсмена.

Напомним, что 12 ноября на площади "Ала-Тоо" Сыдыковым был установлен рекорд продолжительности непрерывного сказания эпоса "Манас": 14 часов 27 минут. Причем первоначально предполагалось, что Сыдыков будет читать эпос в течение 12 часов. Но он решил превзойти сам себя и был готов продолжать свое непрерывное выступление и дольше.

Его родственники рассказали VB.KG, что и более длительные многочасовые выступления Сыдыкова давно известны. А после нынешнего задокументированного видеосъемкой триумфального выступления поклонники его творчества просят и даже требуют представления манасчы к государственной награде.

По словам родственников, Доолот особенно благодарен за свои успехи отцу, Качкыну Сыдыков, который был известным в Иссык-Кульском регионе манасчы и сделал все для успехов своего сына Доолота, чей дар проявился еще во время учебы в сельской школе.

Газета "Вечерний Бишкек" не раз рассказывала о выступлениях Доолота Садыкова, в том числе на джазовом фестивале в рамках саммита ШОС в Екатеринбурге в 2009 году вместе с бишкекской джазовой группой "Соленые орешки".

- Зрители и профессиональные музыканты, никогда подобного не слышавшие и даже не понимавшие, о чем поет манасчы, были глубоко тронуты. Они убедились: когда манасчы впадает в транс, от него исходит особая энергия. Ведь в старину сказители пели многими часами, и целые села, сидя вокруг, погружались в это состояние, получая душевное исцеление. Это своего рода арт–терапия, - рассказывал корреспонденту "ВБ" Бермет Маликовой руководитель группы "Соленые орешки" Бакыт Кыдыкбаев.


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URL: https://www.vb.kg/394184
Теги:
джаз, Иссык-Кульская область, награда, рекорд, саммит, Вечерний Бишкек, Манасчи, Манас, ШОС, #vb.kg
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