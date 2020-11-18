Конституционная реформа. О полномочиях Народного Курултая и президента

На общественное обсуждение с 17 ноября выносится проект закона Кыргызской Республики "О назначении референдума (всенародного голосования) по проекту закона Кыргызской Республики "О Конституции Кыргызской Республики".

В справке-обосновании отмечается, что "необходимость конституционной реформы обусловлена множеством факторов" и соответствующий закон предлагается принять "исходя из требований народных масс".

Основными новеллами в проекте новой редакции Конституции, при сохранении значительного числа уже проявивших свою правовую направленность конституционных норм, предлагаются уточнение и компоновка по направлениям всех прав и свобод граждан, введение института Народного Курултая, переформатирование институтов президента и правительства с возложением на главу государства ответственности за формирование и работу правительства, уточнение института парламента по численному составу и другие законодательные новшества.

Так, законопроектом предлагается установление высшего совещательного, консультативного и координирующего органа народовластия в форме Народного Курултая (статья 7 Конституции).

В числе полномочий Народного Курултая - право заслушивать отчеты Торага Народного Курултая, Президента, Торага Жогорку Кенеша, вносить предложения о несоответствии занимаемой должности должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления.

Президент

- Президент является главой государства и возглавляет исполнительную власть Кыргызской Республики. Он определяет основные направления внутренней, внешней политики государства и может быть избранным на 5 лет, но не более двух сроков; - несет ответственность за формирование и работу правительства. А именно, должен назначать главу Правительства, его заместителей, министров и председателей государственных комитетов. Это назначение осуществляется с согласия Жогорку Кенеша. Также он может сам освободить от должности министров, председателей госкомитетов и т.п. - руководит деятельностью исполнительной власти, дает поручения Правительству и подчиненным ему органам, контролирует исполнение своих поручений, отменяет акты Правительства и подчиненных ему органов, временно отстраняет от должности министров и председателей государственных комитетов; - вправе председательствовать на заседаниях Правительства; - наделяется правом вносить законопроекты в Жогорку Кенеш и обращаться к народу с ежегодными посланиями о положении дел в стране; - в случае досрочного прекращения Президентом своих полномочий по указанным в Конституции причинам его полномочия до избрания нового Президента исполняет глава Правительства. В случае невозможности исполнения полномочий Президента главой Правительства полномочия Президента осуществляет Торага Жогорку Кенеша.

Жогорку Кенеш

- определить численный состав Жогорку Кенеша в количестве 90 депутатов, избираемых сроком на 5 лет. Представительство депутатов в Жогорку Кенеше, избираемых по мажоритарной или пропорциональной системе (по партийным спискам), будет определяться конституционным законом; - формирование правительства главой государства предусматривается осуществлять с согласия парламента; - Жогорку Кенеш будет заслушивать ежегодные послания и выступления Президента; - парламент наделяется и другими полномочиями, предусмотренными Конституцией и законами Кыргызской Республики.

Правительство

- Правительство состоит из главы Правительства, его заместителей, министров и председателей государственных комитетов. Структура и состав Правительства определяются Президентом; - деятельность Правительства обеспечивается администрацией Президента.

Верховный суд

- предлагается Конституционную палату вывести из состава Верховного суда, образовав Конституционный суд с компетенцией, определенной в Конституции и конституционном законе. При этом к полномочиям Конституционного суда отнесены дополнительно: рассмотрение и дача официального толкования Конституции по запросу Президента, Жогорку Кенеша и Верховного суда, разрешение споров о компетенции между ветвями государственной власти, а также дача заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения против Президента. Одновременно предлагается установить, чтобы жалобы на нарушения прав и свобод граждан принимались Конституционным судом, если исчерпаны все внутригосударственные средства судебной защиты; - предлагается, чтобы судьи Конституционного суда и Верховного суда избирались до достижения предельного возраста. При этом из числа судей названных судов Президент с согласия Жогорку Кенеша назначает председателя и заместителей председателя данных судов сроком на 5 лет. Применительно к местным судам предлагается аналогичный порядок, когда из числа судей местных судов Президент по представлению Совета по отбору судей назначает председателей местных судов и их заместителей сроком на 5 лет.

Кроме того:

- предлагается расширить число субъектов законодательной инициативы, с включением в их число Президента и главы Правительства, Конституционного и Верховного судов по вопросам их ведения; - предлагается уточнить порядок внесения изменений и дополнений в Конституцию, где такие поправки могут приниматься Жогорку Кенешем по предложению Президента, большинства от общего числа депутатов Жогорку Кенеша либо по инициативе не менее 300 тысяч избирателей.

Инициаторами выступают 80 депутатов Жогорку Кенеша:

Ш.Ш.Абдыкеримов, А.Т.Абжалиев, Н.А.Айдаров, С.А.Айдаров, А.Ж.Акматов, Н.К.Алимбеков, Алтынбеков Айбек, О.А.Алыбаев, А.А.Арапбаев, Н.И.Арзыбаев, С.Анарбаев, Г.К.Асылбаева, К.Ш.Баймуратов, М.И.Бакиров, Ө.М.Бакиров, А.Бердиев, А.К.Бешимбаева, К.С.Бокоев, И.Т.Гайпкулов, С.М.Джураев, А.К.Дюшалиев, К.У.Жапаров, К.Ж.Жолдошбаев, Т.У.Жоробеков, К.М.Жумалиев, Жунус уулу Адыл, А.Т.Жутанов, С.К.Ибраев, Т.И.Икрамов, С.Исманов, Д.Ш.Исаева, У.Ч.Исмаилов, А.А.Карашев, Н.Т.Каримов, А.Карыбеков, С.А.Келдибаев, Б.Б.Кенжебаев, К.К.Керезбеков, М.Н.Койчуманов, Т.К.Конушбаев, А.И.Кулбараков, У.Т.Кыдыралиев, М.Э.Мавлянова, М.А.Маматалиев, А.М.Маматов, И.А.Маннанов, Г.С.Молдобекова, С.Молдалиев, Ж.А.Мусабекова, Б.Нурдинов, И.Ш.Омуркулов, У.З.Ормонов, А.Ш.Осмонова, У.Б.Примов, Б.К.Райымкулов, З.К.Рысалиев, К.Дж.Рыспаев, М.Э.Сабиров, У.О.Самаев, Г.Самат, У.Садиков, Б.Ж.Субанбеков, А.М.Султанов, Б.К.Сыдыгалиев, Н.О.Сыдыгалиев, Н.М.Сырдыбаев, Ч.Урумкалиева, Э.С.Тагаев, Т.Г.Тиллаев, Э.Т.Токтошев, Б.Э.Торобаев, Н.Т.Тотонов, П.Р.Тулендыбаев, О.Турдумамбетов, А.А.Турсунбаев, Б.С.Турусбеков, Ж.К.Турускулов, З.Эсеналиев, М.Б.Эгембердиев, А.Л.Юсуров.