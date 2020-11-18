В Москве кыргызстанка выпала из окна многоэтажки

Посольство КР в РФ занялось выяснением обстоятельств несчастного случая, происшедшего с молодой соотечественницей. Она выпала с пятого этажа многоэтажного дома.

Первоначально об этом несчастье сообщили российские СМИ. После получения информации юрист посольства посетил больницу, в ходе которого подтвердили, что пострадавшая - гражданка Кыргызстана. Ею оказалась 17-летняя Ж.Т., уроженка Баткенской области, которая проживает совместно с матерью и обучается в подмосковном городе Дедовск.

В посольстве сообщили, что она выпала из окна "в ходе бытового несчастного случая".

В настоящее время Ж.Т. находится в реанимационном отделении под ИВЛ. По информации лечащего врача, состояние девушки крайне тяжелое (ушиб сердца и легких, разрыв почки, перелом таза, сотрясение мозга). Требуется проведение операции. В настоящее время усилиями соотечественников осуществляется сбор средств на операцию. Данный вопрос взят посольством на контроль.

Схожая трагедия имела место в Москве в январе 2018 года, о ней и о последующем развитии событий сообщали и российские, и кыргызские СМИ. Тогда кыргызстанка Жаркынай Юсупова, уроженка города Майлуу-Суу Джалал-Абадской области, выпала из окна квартиры, которая тоже находилась на пятом этаже, и сломала обе ноги и таз. Он поправляла шторы и не удержалась на подоконнике. На помощь соотечественнице пришла диаспора, собравшая деньги на лечение. Оно продолжилось затем в Бишкеке, где пострадавшей была сделана сложная операция в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии.