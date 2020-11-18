Отец Зилалиева: Сына арестовали после разговора с Асылбеком Жээнбековым

Отец экс-главы ГКПЭН КР Дуйшенбека Зилалиева Текшербек Зилалиев обратился к народу Кыргызстана с видеообращением по поводу судьбы своего сына.

"Народ Кыргызстана я от безысходности обращаюсь к вам. Год прошел, как Дуйшенбек ушел с должности. В ноябре 2018 года сын мне сказал, что Асылбек Жээнбеков пригласил его на беседу. В итоге буквально через месяц его уже арестовали. По какой причине я так не понял. Ему инкриминируют незаконное обогащение.

Я 47 лет проработал в энергетической отрасли. С супругой прожили 50 лет. Я не хочу говорить сегодня про то, что на все наше имущество, которое мы наживали с супругой на протяжении 30 лет, наложили арест. Да я старался жить хорошо, но не горю этим. Я больше горю от того, что мы не можем найти правду, когда властьимущие вертят законом как хотят. От всего этого мне хочется плакать.

Приведу еще один пример вмешательства властей в дело моего сына. Это было в сентябре этого года. Я обратился к одному влиятельному человеку из Белого дома на счет моего сына и что вы думаете он мне предложил. Он мне сказал, чтобы я вложил на счет партии "Биримдик" 1,5 млн и потом после выборов, мол, поговорим на счет сына. И это чистая правда! Садыр братишка (Садыр Жапаров, - прим. ред.) если ты не приведешь в порядок судебную систему, то никогда Кыргызстан не восстановится", - сказал он.