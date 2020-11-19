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Как прошел Кубок независимости Кыргызстана по кок–бору? Итоги и впечатления

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- Вячеслав Аникин
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Команда "Ынтымак" (Талас) стала обладателем Кубка независимости Кыргызстана по кок–бору. В финальном поединке эта дружина победила ошский "Достук" со счетом 9:2.

Республиканские спортивные власти долго не решались дать добро на проведение этого турнира. Обычно кокбористы выявляют сильнейших между собой в конце лета, а финальная игра Кубка независимости проходит, как правило, на столичном ипподроме "Ак–Куула" 31 августа. Но в нынешнем году пандемия коронавируса спутала джигитам все карты. Чиновники постоянно переносили сроки проведения состязаний и только в начале ноября дали разрешение.

Турнир прошел в Чолпон–Ате с 4 по 8 ноября на постоянно пустующем ипподроме города. Не оправдались расчеты наших чиновников на то, что это великолепное спортивное сооружение будет задействовано почти круглый год. Даже в благополучных 2017–2019 годах на чолпон–атинском ипподроме проводилось не более трех - четырех соревнований в сезоне. Наверное, не дорабатывают наши федерации по национальным дисциплинам, если в курортной столице республики турниры по конным видам проводятся не так часто, как хотелось бы.

В розыгрыше Кубка независимости Кыргызстана по кок–бору среди команд высшей лиги приняли участие всего шесть дружин. Этот факт говорит о том, что поддержка кокбористов у нас в стране оставляет желать лучшего. Много игроков выступает нынче за рубежом, немало дружин сражаются в национальных чемпионатах на чистом энтузиазме, то есть спортсмены сами покупают себе лошадей и ухаживают за ними. В соседних странах такая практика уже давно исключена.

Поединки завершившегося розыгрыша Кубка независимости оставили противоречивые впечатления. Некоторые матчи прошли на высоком уровне, накал страстей на этих играх зашкаливал. Но были и такие поединки, которые показали, что в стране еще не очень много сильных конкурентноспособных дружин.

Вот и финальная встреча между командами "Ынтымак" и "Достук" особой непредсказуемостью не отличалась. Правда, в первые 10–15 минут матча на поле шла упорная борьба, но потом талассцы успокоились, вспомнили о своей победной тактике и стали все чаще и чаще гостить у той–казана соперников. Нападающие "Ынтымака" на своих четвероногих партнерах умело таранили оборону соперника и метко бросали тушу козла в цель. В защите талассцы действовали также безукоризненно, перекрывая все подходы к своему казану. А вскоре они полностью завладели инициативой и довели счет до разгромного. В итоге - 9:2.

Третье место в турнире заняла команда "Сары–Озон" (Чуйская область)

После матча участников финального поединка тепло поздравил от имени исполняющего обязанности президента страны, премьер–министра Садыра Жапарова руководитель аппарата главы государства Суйунбек Касмалиев, с поздравительным словом выступил новый директор Государственного агентства по молодежной политике, физической культуре и спорту Канат Шабданбаев.

Лучшим игроком турнира был назван Нуржан Мелисбек уулу ("Ынтымак")/


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URL: https://www.vb.kg/394215
Теги:
кок-бору, Талас, Кыргызстан
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