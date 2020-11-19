Германия передала Минздраву Кыргызстана медоборудование для лечения COVID

Германия поддерживает лечение пациентов с Covid-19 в Кыргызстане.18 ноября заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Бакыт Джангазиев принял от Посольства Германии 30 воздушно-кислородных смесителей, медицинские принадлежности и расходные материалы для лечения Covid-19-пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Германии в КР.

Переданное медицинское оборудование является вкладом Германии в лечение и последующий уход за пациентам с коронавирусом в Кыргызстане в рамках двустороннего сотрудничества. Благодаря расходным материалам, обучению и также финансируемому техническому обслуживанию, оборудование будет использоваться в течение длительного периода времени в больницах Кыргызстана. Материалы прибыли в Кыргызстан в начале второй волны пандемии коронавируса и предназначены для немедленного использования в общественных учреждениях здравоохранения.

Закупка оборудования координировалась Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Германским обществом по международному сотрудничеству), Министерством здравоохранения Кыргызской Республики и Страновым офисом ВОЗ в Кыргызстане.

Из-за серьезных последствий пандемии Германия до текущего времени поставила в Кыргызстан также защитную одежду, расходные материалы для ПЦР-тестов и предметы гигиены. Отделение неотложной помощи больницы в Джалал-Абаде, финансируемое Германией, было, кроме того, сдано досрочно в эксплуатацию в начале июля 2020 года для лечения пациентов с Covid-19.

Также ожидается прибытие международной группы экспертов, финансируемой Германией, для оказания поддержки по диагностике в лабораториях Кыргызстана и минимизации риска заражения лабораторного персонала.

Глава отдела экономического сотрудничества и развития Посольства Германии Торге Маттизен подчеркнул, что Германия, в первую очередь, полагается на многосторонних партнеров в борьбе с последствиями пандемии коронавируса. В 2020 году Федеративная Республика Германия увеличила свои взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) до 500 миллионов евро или около 50 миллиардов сомов. Германия также является одним из крупнейших в мире доноров Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Международной инициативы по вакцинации (GAVI),

Глобального Фонда по борьбе с ВИЧ и СПИДОМ, туберкулезом и малярией (GFATM), а также Всемирного банка и Азиатского банка развития. Кроме того, Германия работает в области развития здравоохранения и экономического развития в рамках двустороннего сотрудничества

с Кыргызстаном.