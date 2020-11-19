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Общественный транспорт в Бишкеке продолжают штрафовать за нарушение саннорм

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- Оксана Гут
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Бусики, автобусы, троллейбусы нарушили, в том числе, саннормы на 775,5 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Отмечается, что специалисты управления городского транспорта (УГТ), троллейбусного управления (БТУ) и автобусного парка (МП "БПАТП") совместно с ЦГСЭН, транспортной инспекцией при министерстве транспорта и дорог КР ежедневно проверяют салоны общественного транспорта.

"Обязательно наличие санитайзеров, соблюдение санитарной чистоты и дистанции, в зависимости от количества сидячих мест", - говорят в муниципалитете.

На 18 ноября санпроверку прошли порядка 5 тысяч 200 транспортных средств. С 1 июня по линии ЦГСЭН составлены 234 протокола по статье 150 Кодекса о нарушениях в отношении водителей, штраф составил 239 тысяч сомов и четыре протокола по статье 293 в отношении руководителей частных компаний перевозчиков, сумма штрафов – 117 тысяч сомов.

По линии УПСМ и Министерства транспорта и дорог 157 протокола на сумму 419 тысяч 500 сомов. Общая сумма штрафов по транспортному блоку составила 775 тысяч 500 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/394220
Теги:
мэрия, нарушения, санитария, штраф, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт, коронавирус
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