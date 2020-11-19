"Предыдущие выборы депутатов ЖК должны стать для нас большим уроком"

Под председательством вице-премьер-министра КР Максата Мамытканова состоялось заседание Республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации досрочных выборов Президента КР.

Открывая работу штаба, вице-премьер-министр отметил, что выборы президента Кыргызской Республики должны пройти максимально чисто и прозрачно.

"Все государственные органы должны приложить все усилия, чтобы провести президентские выборы на высоком организационном уровне", - подчеркнул Максат Мамытканов.

Далее была заслушана информация председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Нуржан Шайлдабековой, которая является сопредседателем Республиканского штаба.

Она отметила, что при проведении досрочных выборов Президента необходимо обратить особое внимание на соблюдение всех санитарных норм для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Также она добавила, в ближайшее время будут организованы селекторные совещания во всех регионах республики, по итогам которых будет представлена информация об имеющихся проблемах.

Вице-премьер-министр отметил, что все возникающие вопросы необходимо решать сообща и в оперативном порядке.

"Мы должны показать слаженную работу всех органов исполнительной власти. Предыдущие выборы депутатов Жогорку Кенеша должны стать для нас большим уроком", - сказал Максат Мамытканов.

Далее, в рамках работы Республиканского штаба обсужден План работы до, в период и после проведения досрочных выборов Президента Кыргызской Республики.

Вице-премьер-министр отметил, что особое внимание при утверждении Плана необходимо уделить обеспечению безопасности и правопорядка граждан и государства.

"Наша работа сейчас находится под пристальным вниманием общественности. Избирательное право каждого гражданина страны должно быть реализовано в полной степени", - заключил Максат Мамытканов.

В завершение, государственным органам и профильным отделам Аппарата Правительства было поручено в срочном порядке рассмотреть и внести предложения для утверждения Плана по организации досрочных выборов Президента Кыргызской Республики.