Конституция. "Нужно не возмущаться, а конструктивно вносить предложения"

Сегодня мы имеем самую несуразную Конституцию за все времена. И неоднократно выступали за нормальные ее изменения. Об этом с соцсетях написал пользователь Дмитрий Федоров.

Однако в настоящий момент одни обиделись, что новый проект разрабатывали без их участия, другие просто против сегодняшней власти, и все вместе топят против нового проекта Конституции. Причем они, еще даже не читая, уже против, считает он.

- Конечно, это всего лишь проект, конечно, он еще сырой. Но для того он и проект, чтобы его обсуждали и вносили предложения. Но уже раздаются крики, что нам вообще новая Конституция не нужна. Так для этого и будет проводиться референдум, чтобы узнать у народа, - нужна или нет? Ну и, как всегда, появились эксперты соцсетей, по вопросам Конституционного права. Им жутко хочется вставить свои три копейки в этот вопрос. Хотя никто из них не удосужится полистать из любопытства учебник "Конституционное право...", - подчеркивает Федоров.

По его мнению, новая Конституция нужна.

- В распространяемом (непонятно кем и в каком статусе) проекте, есть много положительных моментов. Например, четко обозначена роль и повышена ответственность главы государства (в старой, ныне действующей, вообще непонятно, чем он занимается и за что отвечает). Фактически введен институт Курултая, как верхней палаты парламента, с отчетностью перед ним исполнительной власти. Закрепляются базовые ценности, в первую очередь семейные (что очень не понравится представителям ЛГБТ и большинству НПО). Поэтому, нужно не шуметь и голословно возмущаться, а конструктивно вносить предложения и голосованием определить право на ее существование, - отметил Дмитрий Федоров.