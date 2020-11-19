Финпол задержал экс-директора театра оперы и балета Болота Осмонова

Финансовой полицией задержан экс-директор Кыргызского национального академического театра оперы и балета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Финансовой полицией КР задержан бывший Генеральный директор Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева гр. О.Б. (Болот Осмонов - ред.) по факту злоупотребления должностным положением.

"Установлено, что бывший директор указанного государственного учреждения, злоупотребляя своим должностным положением, вопреки интересов государства, а также интересов культуры и искусства заключил заведомо невыгодный договор, в результате чего государственному бюджету нанесен ущерб в особо крупном размере на сумму более 1 миллиона сомов", - говорится в сообщении.

Сегодня, 19 ноября, Первомайским районным судом города Бишкек к задержанному будет применена мера пресечения.