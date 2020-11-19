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В Кыргызстане возобновили работу спортшколы и секции

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- Мария Стрельцова
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В Кыргызстане возобновляют свою работу специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва, детско-юношеские спортивные школы и спортивные секции. Об этом на своей странице в Facebook написал Генеральный секретарь Федерации волейбола КР Кылычбек Сарбагишев.

По его данным, министерство здравоохранения и Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта утвердили алгоритм действий по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Согласно алгоритму, необходимо организовать "входной фильтр", создать условия для соблюдения правил личной гигиены, обеспечить соблюдение дистанции, предотвращать массовое скопление людей, проводить регулярно влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, а также сотрудникам спортивных учреждений пользоваться одноразовыми масками.

"Эти нормы позволяют начать тренировки, поэтому каждый тренировочный зал и каждый тренер должны взять на себя ответственность, и строго соблюдать все требования. На следующем этапе – проведение чемпионатов", - отметил Сарбагишев.


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URL: https://www.vb.kg/394232
Теги:
волейбол, спорт, Кыргызстан
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