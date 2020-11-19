Жапаров: Назрела необходимость принятия новой Конституции

Кандидат в президенты Садыр Жапаров убежден, что в обществе назрела необходимость принятия новой Конституции. По его словам, наш десятилетний опыт ясно показал, что мы больше не можем жить с Конституцией 2010 года. Об этом на своей странице в соцсети заявил он сам.

"В Конституции Кыргызской Республики, принятой 5 мая 1993 года, и последующих редакциях Конституций четко было прописано, что Конституция, новая редакция Конституции, а также изменения и дополнения к Конституции принимаются референдумом (всенародным голосованием).

Таким образом, кыргызскому народу, как носителю суверенитета страны, давалась возможность решать важные вопросы общегосударственного значения.

Однако Конституция 2010 года ограничила эти права граждан в пользу кучки людей или одного человека.

В частности, статья 114 Конституции 2010 года предусматривает возможность внесения в Конституцию только изменений, при этом ограничивает права граждан по внесению дополнений или принятию новой редакции.

Это препятствовало дальнейшему развитию Кыргызстана, его укреплению как независимого государства. Доказательством тому служат последние 10 лет нашей жизни, когда Кыргызстаном правили водители, телохранители и подобные им лица. Что привело к недавним народным волнениям.

В чем же заключается требование общества? Конечно же в поднятии экономики, удовлетворении социальных потребностей граждан, установлении верховенства закона и решении других важных вопросов.

Для выполнения требований всего нашего народа, назрела необходимость принятия новой Конституции. Потому что, как упоминалось ранее, наш десятилетний опыт ясно показал, что мы больше не можем жить с Конституцией 2010 года.

Восстановление прав граждан принимать новую Конституцию всенародным голосованием не является шагом назад или возвратом к конституциям, принятым при Акаеве и Бакиеве. Напротив, это следует рассматривать как возвращение народу возможности участвовать в решении вопросов государственного устройства, а также других важных вопросов государственного значения.

Всего дней двадцать назад, противники реформ кричали: "Они готовят Конституцию за закрытыми дверями и принимают ее, не вынося на суд общественности". Теперь, когда проект Основного закона вынесен на общественное обсуждение, они снова выступают против этого, сбивают людей с толку, заявляя, что "есть нарушения закона".

Дорогие кыргызстанцы!

Если мы хотим обновления и в последующем жить в развитом государстве, мы должны пойти на настоящие реформы.

В этой связи призываю всех кыргызстанцев принять активное участие в обсуждении нового проекта Конституции.

Не зря говорят, что "в споре рождается истина", поэтому обсуждения будут проходить открыто и прозрачно. Дайте свои предложения, все они будут учтены.

Проект Конституции, вынесенный на суд общественности, написан не в пользу одного человека или отдельной группы, как это было в 2010 году.

Позор тем, кто, преследуя свои личные интересы, кричит на пустом месте. Пришло время раскрыть истинные лица тех, кто на протяжении 30 лет занимается вредительством", - заявил Жапаров в своем выступлении.