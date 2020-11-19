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Провокация? Садыр Жапаров выразил недоумение по поводу баннера с его лицом

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- Мария Стрельцова
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Кандидат в президенты страны Садыр Жапаров обратился к правоохранительным органам и членам ЦИК через свою страницу в Facebook. Он просит, чтобы разобрались с баннером на щите с его портретом и надписью "Таза коом. Карызы жок Кыргызстан"(Чистое общество. Кыргызстан без долгов, - прим. ред.).

"Наш штаб ничего еще не начинал, возможно, это вывесили наши оппоненты", - пишет кандидат в президенты. Но при этом он предположил, что "это могут быть местные власти", которые по старой привычке оказали "медвежью услугу".

"В любом случае, виновные должны быть наказаны. Думаю, это провокация людей моего главного оппонента. Бог ему судья! Других слов у меня нет", - говорится в сообщении Садыра Жапарова.


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URL: https://www.vb.kg/394242
Теги:
выборы, Садыр Жапаров
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