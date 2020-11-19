Конституция, или кто раздает шаблоны с критикой "диванным" экспертам?

За годы независимости в Кыргызстане Основной закон повергся наиболее частым изменениям и поправкам.

5 мая 1993 года, "легендарным парламентом" из 350 депутатов была принята первая Конституция Кыргызстана. И за это время она меняется 10-ый раз.

Так бывший президент Аскар Акаев четырежды вносил изменения в Основной закон страны. В основном они касались расширения полномочий главы государства. К слову, неприкосновенность и статус "экс-президента" были внесены в Конституцию именно "акаевскими" поправками.

Скандальный президент Курманбек Бакиев внес Конституцию две поправки. Первая была одним из условий революции 2005 года. Вторая поправка 2007 года касалась состава Жогорку Кенеша. Указом президента КР 22 октября был распущен избранный в 2005 году парламент страны. Вместо него на выборах 16 декабря 2007 года избран новый парламент, состоящий из 90 депутатов, пришедших на основе партийного списка. 71 место из 90 в парламенте заняла партия "Ак жол", 11 – социал-демократическая партия, а 8 мест заняла Коммунистическая партия Кыргызстана.

Позже их аннулировал Конституционный суд.

"Революционные" поправки

Следующие изменения в Основной закон были внесены после революции 2010 года. Тогда из президентской страны по форме правления, Кыргызстан перешел к парламентской. Депутатский состав расширен до 120 мандатов, но партийная система оставлена неизменной.

Последние изменение многострадальная Конституция претерпела в 2016 году. Поправки в нее инициировал бывший президент страны Алмазбек Атамбаев.

Стоит напомнить, что "за" изменения тогда выступил бывший глава "Республики" Омурбек Бабанов.

- Абсолютно прав президент А. Атамбаев, что действующую Конституцию КР необходимо исправлять, громогласно тогда говоритл перед выборами ЖК он.

В сентябре 86 депутатов Жогорку Кенеша обнаружили себя в списках авторов конституционных поправок.

В ноябре парламент принимает закон о проведении референдума. Президент Атамбаев подписывает его.

Против, как собственно, и сейчас, выступила фракция "Ата-Мекен", лидер которой Омурбек Текебаев заявил, что СДПК и окружение президента пытаются под видом конституционной реформы узурпировать власть.

Представители НПО по аналогичной схеме бушевали по поводу следующих поправок:

"Торага, его заместители, другие должностные лица, избранные или назначенные Жогорку Кенешем, а также члены правительства, Генеральный прокурор, председатель Счетной палаты, назначенные президентом (недавно Атамбаев поменял руководителей всех этих ведомств), председатель и заместители председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов (кадровая рокировка также проведена) сохраняют свои полномочия до истечения сроков, на которые они были избраны или назначены".

А также, что "иммунитет от увольнения получают председатели, заместители председателей и судьи Верховного суда, Конституционной палаты, а также местных судов". То есть, избранные при правлении Атамбаева.

К тому же, по новой редакции Конституции жители Кыргызстана могут быть лишены своего основного конституционного права - права на гражданство. Что тоже вызывало гневные отклики. Хотя за 4 года ее "эксплуатации" подобных фактов не было зафиксировано.

Всего в основной закон внесено около 30 поправок. Ключевой из них, действительно, стало усиление роли премьер-министра, который получил возможность назначать глав местных администраций, а также членов правительства без согласия президента.

Поправки усиливали контроль исполнительной власти над судебными и правоохранительными органами.

К премьер-министру переходит контроль над соблюдением следствия, в том числе по коррупционным делам. Снижается роль Конституционной палаты.

В новой редакции конституции зафиксирован отказ от приоритета международных договоров над национальным законодательством, внесенный в конституцию 2010 года под влиянием "демократической волны" после свержения Бакиева.

Кроме того, поправки уточняли институт брака, которым теперь признается только союз между мужчиной и женщиной. Что сильно не устраивало организации, борющиеся за права ЛГБТ. Впрочем, эксперты считают этот пункт всего лишь технологическим шагом, направленным на то, чтобы в пакете с ним были одобрены и другие изменения.

Эксперты, анализировавшие Основной закон, подняли шум. Примечательно, что в основном это, как и сейчас, были представители НПО и НКО.

Они тогда утверждали, что поправки в конституцию необходимы команде Атамбаева для того, чтобы удержать власть после окончания в следующем году его президентских полномочий.

Потеря - потерь

Примечательно, что в момент инициации поправок в Конституцию, выяснилось, что Основной закон, попросту, потерян.

На заседании ЖК На просьбу депутата Аиды Саляновой предоставить подлинник Основного закона страны прозвучал ответ - его нет, и где он, никому неизвестно.

Глава Минюста Жылдыз Мамбеталиева заявила, что оригинал Конституции должен быть в аппарате президента, а его представитель Молдакун Абдылдаев утверждал, что его там нет. "Конституция готовилась Омурбеком Текебаевым, думаю, можно переадресовать ему, - предложил тогда Абдылдаев.

С момента принятия последней конституции Киргизии в 2010 году шли разговоры о её подмене. Мол, вместо настоящего закона республика живет по другому документу. В 2014 году правозащитники подали иск в Конституционную палату. Они утверждали, что текст Конституции - это фейк. Правда, доказательств этому нет. Впрочем, как и самого подлинника. Несмотря на дискуссию, парламент принял во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию страны.

Буря в стакане воды

Но вернемся к поправкам и той буре в стакане воды, которую подняли четыре года назад за нее все те же правозащитники и "эксперты", что и сегодня.

Высказываясь по Конституции 2016 года, ярая противница нынешних поправок Клара Сооронкулова говорила:

- По Конституции 2007 года президент мог определять штатную численность госслужащих, но этого полномочия сегодня нет. Он создает органы, в законе национальной безопасности сохранилась норма которая дает президенту право определять политику внешней безопасности. Был такой спор, какой орган должен определять внутреннею и внешнюю политику государства? Вопрос остался не отвеченным, но по логике парламентской республики, внешнюю и внутреннею политику определять должно правительство. То есть тот порядок который сегодня сложился, противоречит Конституции, противоречит содержанию конституционных норм. Мы хотели убрать вертикаль, но вертикаль сама по себе сложилась, плюс они через законодательство ее и легализовали. По этой Конституции, по тем полномочиям которые у президента есть, у нас не должно быть президентской республики. Сегодня у нас фактически президентская республика. Мало того, что он является ядром политического режима, сегодня еще и архитектором стал этого режима. На сегодняшний день, мы должны чётко ответить на вопрос, или мы отказываемся от ценностей которые на протяжении 25 лет не можем привить нашему обществу, или же мы продолжаем дальше эти ценности культивировать в надежде на то, что растет другое поколение, - отмечала тогда Сооронкулова.

То есть, четыре года назад Сооронкулова позиционировала себя также, как теперь, выступала с критикой поправок в Основной закон. Причем, не предлагая никакой конструктивной альтернативы.

Вот еще одно возмущение от известного НПО по поправкам в Основной закон 2016 года:

- Референдум и принятие конституционных поправок влечет за собой негативные последствия и откат от принципов прав человека и демократических ценностей (См. ОФ "Правовая Клиника "Адилет". "Правовой анализ предлагаемых изменений в Конституцию КР в редакции проекта закона от 23 сентября 2016 г.").

Все не то и все ни так…

Получается ни Конституция 2010 года, ни 2016 года, ни ранние версия Основного закона представителей НПО и новоиспеченных "экспертов" не устраивали. Они, как и сейчас, называли их узурпирующими власть и тоталитарными. Так почему же они в столь резкой критике обрушились только на одно предложение о смене "плохой" Конституции страны?

Может, действительно, лишь потому, что отдельных личностей не взяли на ее обсуждение и написание?

Как сказал в 2016-ом один из отечественных экспертов, выступая на обсуждениях о внесении поправок 2016 года:

"Конституция, в большей части политологический, нежели юридический документ. В политике, как вы знаете, особую роль играют убеждения. Конституция, приемлема настолько, насколько мы ее воспримем. Мне кажется, Конституция не воспринимается, мы привыкаем к ней. Мы систематически допустили мысль о том, что конституция у нас не такая уж, и хорошая, плюс к тому, что было бы не плохо ее изменить. Это был большой урон для нынешней конституции, с точки зрения опять-таки же политики, когда такой торжественный, церемониальный политический главный документ, не обрел то, уважение, которое требовалась для того, чтобы оно укоренилась в лице рядового гражданина".

"Зеленые" деньги

Пожалуй, уместно напомнить, что в конституцию США (первая экономика мира) поправки внесены двадцать семь раз, а в конституцию Индии (седьмая экономика мира) произведено более пятисот изменений текста, для (как они пишут) "приспособления к существующей ситуации".

В тексте конституции США нет слова "демократия", но при этом в мире США признают демократичной страной.

И к слову о шуме различных экспертов и НПО, 12 ноября, посольство США в КР объявило о намерении правительства США через Агентство США по международному развитию (USAID) оказать своевременную помощь в проведении предстоящих президентских и парламентских выборов в Кыргызстане.

Согласно информации, средства выделяются "с целью поддержки Кыргызской Республики по усилению её приверженности проведению основанных на общепринятых правилах избирательных реформ и общественного контроля, включая изменения, которые были рекомендованы недавней миссией ОБСЕ по наблюдению за выборами, а также поддержки ЦИК в проведении президентских и парламентских выборов в соответствии с демократическими стандартами и законодательством страны".

Точная сумма пока не озвучена. Но может быть именно в этом суть столь шумных и столь рьяных выступлений "против" правозащитников, НКО и различных новообразованных "диванных" экспертов.