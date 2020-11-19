Окул-бала Райымбека Матраимова жалуется на политическое давление (видео)

Глава Савайского айыл окмоту Кара-Суйского района Мунарбек Сайпидинов обратился к председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. Сайпидинов заявил, что на него оказывают политическое давление, так как он является окул-бала экс-замглавы ГТС Райымбека Матраимова.

Напомним, ранее пресс-служба ГКНБ сообщила, что в доме главы Савайского айыл-окмоту был проведен обыск в рамках борьбы с ОПГ в Ошской области. У Мунарбека Сайпидинова нашли холодное оружие и опечатали рабочий кабинет.

"На меня идет политическое давление, так как Райымбек Матраимов является моим названным отцом. Но у него свой путь, у меня свой. Вы сами говорили, что молодежь должна приходить во власть. Но почему-то оказываете давление на молодежь. Во время прошлых выборов на меня оказывал давление Асылбек Жээнбеков. 6 октября депутат Данияр Толонов пришел со своими приближенными и разгромил мой рабочий кабинет. Вместо того, чтобы заняться этим вопросом, давление почему-то идет на меня. Мне хотелось бы, чтобы вы приняли меня и выслушали правду", - говорит в видеообращении к Камчыбеку Ташиеву Сайпидинов.