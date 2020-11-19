В рамках борьбы с ОПГ прошли обыски в домах глав а\о Кара-Суйского района

В рамках борьбы с ОПГ проведены обыски по местам жительства двух глав айыл окмоту Кара-Суйского района. Об этом сообщают в пресс-службе ГКНБ КР.

ГКНБ КР продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и пресечение противоправной деятельности членов ОПГ, а также недопущения влияния криминальных элементов на общественно-политическую ситуацию в области.

В рамках ранее зарегистрированного досудебного производства по признакам преступления, предусмотренного ст.248 ч.1 УК КР, по факту создания организованной группы для совершения преступлений в г. Ош и Ошской области 18 ноября были проведены санкционированные судом обыскные мероприятия по местам жительства глав Савайского и Сарайского айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области.

Отмечается, что в ходе обыска в доме главы Сарайского айыл окмоту обнаружено холодное оружие, которое отправлено на экспертизу.

В настоящее время ГКНБ в рамках уголовного дела рабочий кабинет главы Савайского айыл окмоту опечатан.

"ГКНБ продолжает соответствующие мероприятия по нейтрализации деятельности ОПГ", - заявили в ведомстве.