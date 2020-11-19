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Кыргызстанца, совершившего убийство на родине, нашли в Москве

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- Евгений Денисенко
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В Москве задержан кыргызстанец, тринадцать лет разыскивавшийся за убийство у себя на родине. Его удалось обнаружить и взять под стражу в результате совместных усилий российских правоохранительных органов и представительства МВД КР в РФ.

По информации представительства, преступление 32-летний уроженец Джалал-Абадской области С.Т. совершил 9 октября 2007 года на территории сельской управы Кенеш Базар-Коргонского района. Вместе с приятелями он из хулиганских побуждений избил местного жителя С.А. От полученных тяжких телесных повреждений пострадавший скончался на месте.

По данному факту в октябре 2007 года было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК КР. Но С.Т. удалось скрыться. В 2008 году его объявили в межгосударственный розыск.

Совместная работа представительства МВД КР в РФ и оперативных сотрудников ГУ МВД России по Москве, направленная на установление разыскиваемого лица, проводилась с начала октября 2020 года. 17 ноября около 21.00 подозреваемый был задержан на территории Москвы. Выяснилось, что все эти годы он проживал в России вместе с близкими родственниками.

В данный момент С.Т. находится в ИВС российской столицы. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции на родину и передаче правоохранительным органам Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/394249
Теги:
Россия, Москва, Кыргызстан, Мигрант
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