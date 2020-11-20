Как спасти кондиционер в автомобиле?

Как зарождается жизнь? Сначала откуда–то приносит органику. Потом прилетают из окружающего пространства на пылинках микроорганизмы, заселяются, размножаются, начинают органику перерабатывать. Развиваются грибы в виде их простейших представителей - плесени.

Что происходит потом? Потом вы включаете кондиционер и с ужасом ощущаете запах - ну натурально воняет гнильем. Поскольку говорили мы не о зарождении жизни на Земле, а о том, что происходит в глубинах вашей машины. Процесс, кстати, очень похожий. На внутренние детали кондиционера попадают частицы растений, останки насекомых, пылинки, они создают удобную почву. Ну а что дальше, вы уже поняли. И кто виноват, ясно - микроорганизмы. Как бы их оттуда выкурить?

В теории можно все разобрать и тщательно промыть все воздуховоды, радиаторы, заслонки. Огромная работа, цены немалые. Никто никогда так делать не будет. Есть другой путь проще, реалистичнее и бюджетнее. Не случайно абзацем выше всплыло слово "выкурить" - процесс, который мне и вам вполне по силам сделать самостоятельно. Не дымом, конечно. Для этого нужно в автомагазине приобрести очиститель кондиционера. После этого очистителя запах химии пропадает довольно быстро, равно как и тухлый запах, выходящий из дефлекторов.

Чиститель содержит натуральные эфирные масла. Что нужно знать о процессе очистки, так это то, что займет он минут 30–40, и для эффективности выполнять его желательно в строгом соответствии с инструкцией, которую, очевидно, не лишне изучить до начала работы. Она несложна и прекрасно отражена на упаковке баллончика.

Итак, протапливаем салон машины печкой и удаляем салонный фильтр (важно!). Далее снижаем производительность отопителя, переводим его в режим рециркуляции, размещаем баллончик возле воздухозаборника рециркуляции и приводим его в действие. Где в вашей модели расположен искомый воздухозаборник, подскажет инструкция машины ну или интернет–поисковик, обычно он в районе ног переднего пассажира. Теперь выходим и закрываем автомобиль.

Состав самостоятельно распыляется из баллончика и втягивается климатической системой, а там воздействует на отложения и убивает в них те самые микроорганизмы. Понятно, что отложений он не устраняет, зато деактивирует, процесс гниения в них прекращается и остаточный аромат исчезает. Можно ездить и радоваться. А теперь правильный вопрос - когда проводить обработку? Специалисты рекомендуют делать это два раза в год - весной, перед началом сезона, и осенью, когда пользование кондиционером сходит на нет.

Но вот обработка завершена, салон хорошенько проветрен, и вы пользуетесь машиной как обычно. Зато на вопрос "есть ли жизнь в кондиционере" уверенно отвечаете: "Нет! Теперь нет!".

Автор: Леонид Владимиров