Подставьте плечо друга. Как наставники меняют жизнь детей из детских домов

Кто из детей, будь то мальчишка или девчонка, не мечтает иметь старшего товарища, который всегда сможет защитить, дать совет, поддержать, а если надо, и пожурить? Дети с поломанными судьбами нуждаются в таком человеке вдвойне, даже после того как покидают стены детского дома. Их нужно научить социализироваться в обществе еще до того, как это произойдет, помочь им удержаться на плаву во взрослой самостоятельной жизни.

Проекту "Наставничество" общественного фонда "Маяк" на днях исполнилось 7 лет. По этому случаю в офисе фонда на день рождение собрались все наставники. Пригласили бы и их воспитанников, но из–за сложной эпидемиологической ситуации вывозить воспитанников за пределы детского дома нельзя. Рисковать не стали. В офисе на стенах коллажи из фотографий наставников и детей - за эти годы сложились десятки таких пар.

На встрече наставников побывала корреспондент "Вечерки" и все узнала о них.

Обрел младшего брата

Максим Якимов, например, один из тех, кто стоял у истоков этой идеи. Он первый, кто решился взять на себя ответственность наставлять и опекать подростка. Он узнал об этом проекте шесть лет назад от своего друга, который с таким воодушевлением и надеждами рассказывал об этой задумке, что не заинтересоваться было просто невозможно.

- Мы с товарищами и раньше ездили в детский дом, навещали его обитателей, играли и общались с ними. И еще тогда поняли, что им важны не материальные блага, а любовь, тепло и забота, которых они лишены, - говорит Максим. - Вот я и решил, что буду участвовать в проекте, попытаюсь хоть одному ребенку помочь изменить его жизнь.

Максиму было 24 года, когда в мае 2014 года он встретился со своим подопечным Мишей, которому на тот момент было 16 лет и он находился в тогдашнем Центре реабилитации беспризорных детей. Там они впервые и встретились.

- Оказалось, Миша очень любит футбол. Погонять мяч - его любимое занятие, которому он посвящал больше времени, чем школьным урокам. Горел мечтой стать прославленным футболистом. Потом, правда, его цели и мечты не раз менялись. Первые полгода мы виделись редко, я переживал, считал себя плохим наставником. Все–таки мы должны выполнять, если взялись, определенные шаги, решать поставленные задачи. А тут... Думал, что вот, не повезло Мишане со мной, - вспоминает Максим. - Но потом все–таки стали видеться чаще. Иногда я ему что–то привозил на встречи, но бывало и так, что приходил с пустыми руками. Миша никогда не расстраивался из–за этого, он был рад тому, что я просто приехал.

Часто дети из интернатов и детских домов плохо читают. И Миша не исключение, чтение давалось ему с трудом. Но Макс, который сам очень любит читать книги, решил приучить к этому и своего товарища. Когда Миша приходил к нему в гости, он давал ему книжку и просил прочесть вслух, а сам в это время занимался своими делами. Первый раз за минуту Михаил прочитал 46 слов, а через неделю такой практики он читал уже больше 130. Когда он это понял, то сам не поверил. Такой стимул для паренька!

- Мы с Мишей уже давно не в проекте, но до сих пор продолжаем общаться. Он знает всех моих друзей, а они считают его моим младшим братом. И я его братом считаю. Родители и сестры переехали в Россию, я по сути тут остался один. И Миша такой же одинокий. Прекрасно понимаю его, знаю, что такое, когда не к кому пойти, попросить помочь, - говорит Максим. - Прошлой зимой Миша вдруг пропал, не выходил на связь. А когда появился, рассказал, что несколько дней ночевал в клубах с игровыми автоматами, потому что оттуда, где они раньше жили с ребятами, их выселили. А новое жилье они не смогли снять. Он был такой худой, замученный, уставший. Мне было больно видеть его таким, я набросился на него с расспросами: "Почему раньше не обратился? Ведь всегда помогу!". А когда он помылся, переоделся, покушал, сразу таким счастливым стал. Я тогда работал на стройке, и Миша ездил со мной, помогал и учился всему.

Те знания, полученные на практике, не прошли даром, сейчас Михаил сам работает на стройке, снимает жилье, живет самостоятельно, но пару раз в неделю обязательно пишет Максиму, просто узнать, как дела. Ну а на праздники и дни рождения парни обязательно встречаются и поздравляют друг друга.

Сейчас Максим хотел бы взять под опеку еще одного ребенка, но пока не решается, ведь прежде всего нужно находить время на общение с ним. Сейчас парень очень загружен работой, и свободного времени практически не остается.

Я хотела тоже пообщаться с Мишей, расспросить о том, что он, уже будучи взрослым парнем, думает о проекте, что дало ему общение с наставником. Михаил поначалу был не против и обещал ответить, но пока до сих пор так ничего и не написал, видимо, занят на работе или же засмущался, что скорее всего. Но координатор проекта Гуля Асанбаева уверяет, что парень всегда у них на виду, заметно повзрослел, стал самостоятельным, трудоустроен, что самое, пожалуй, главное. И если ему вдруг понадобится какая–то помощь, они всегда готовы его поддержать.

Детские желания, которые легко исполнить

- У меня нет своих детей, - с ходу говорит Нагира Шаршеева, еще одна наставница. - Недавно у меня возник вопрос к самой себе: "Что я могу сделать для других, чем могу помогать?". Случайно наткнулась на объявление в газете о наборе на тренинги наставников для ребят из детских домов. И подумала: "Вот мой шанс! Я хотела девочку, даже подумывала раньше удочерить". У меня три старших брата и много племянников. И потому мне хотелось, чтобы мне подобрали девочку, чтобы беседовать с ней обо всем на свете, заплетать косы, секретничать. Но мне, наоборот, подобрали парнишку, которому 16 лет. Я поначалу даже растерялась. Но, видно, судьба так распорядилась. И я нисколечко не жалею об этом. Замечательный паренек мне достался!

Наставница и парень только начали общаться, как в стране начала бушевать коронавирусная инфекция и детские дома закрыли для посещения. Но пару раз они все–таки успели встретиться. Однажды, в очередной визит, Ийгилик удивил Нагиру, сказал, что якобы был в Дубае и Москве, посещал те же места, в которых побывала Нагира. Женщина удивилась и спросила у воспитателя, правда ли это. А та говорит: "Да он же просто тебе понравиться хочет! Вот и ищет что–то общее".

- У него до меня было несколько наставников, но по разным причинам они уходили из проекта, мальчик снова оставался один. Он очень хотел, чтобы у него появился старший друг. Может быть, поэтому мы с ним быстро подружились. Слышала от других, что кому–то попались сложные дети, с которыми не просто наладить контакт, и они не сразу раскрываются. Но мой парнишка сразу, как мне кажется, раскрылся. Из–за пандемии мы редко виделись, но постоянно созванивались, списываемся, - делится Нагира.

На тренингах обучают тому, что должен понимать наставник в первую очередь. Во–первых, что он друг, советчик, помогает определиться в жизни, встать на ноги, но не обязан обеспечивать ребенка материально, дарить ему дорогие подарки, одевать и содержать. Но Нагира в тайне помогает Ийгилику. Единицы может загрузить на телефон, чтобы он мог звонить и писать. Иногда обувь купит, чтобы не мерз в холода.

- Он любит сладости и фрукты, особенно ему нравятся гранаты. Когда еду на встречу, беру фрукты, чтобы он потом с друзьями поел. Он рассказывал, что его любимый футболист - Криштиану Роналду и очень мечтал, чтобы у него был спортивный костюм с его именем. Вот такое детское желание! Я могла его исполнить и сделала это. Как парень был рад! Верю, что такие моменты останутся у него в памяти, - рассказывает Нагира.

Недавно Ийгилик поступил в кулинарный техникум, мечтает, что когда выучится, станет шеф–поваром и откроет свой ресторан.

- Я ему всегда говорю, чтобы окружал себя только хорошими людьми и старался дотянуться до их уровня, тогда и в жизни будет все хорошо, - рассуждает Нагира. - Мне кажется, многие не знают об этом проекте, а если бы узнали, то захотели бы помогать. Я и сама поменялась вместе с этим парнишкой, стала больше ценить родителей. Нас четверо в семье, но папа с мамой каждому уделяли время, вкладывали в нас, как говорится, душу. А эти дети лишены такой теплоты и любви, и, если мы сможем хоть частичку дать этого, это уже хорошо.

И семья поддержала

Еще одна участница проекта - 50–летняя наставник Мээрим Арыкбаева - мама двух дочек. Казалось бы, есть свои дети, зачем еще нужен чужой ребенок? Затем, чтобы его жизнь изменилась, для того, чтобы стать тем самым маяком, чтобы что–то поменять в судьбе другого, дать верный курс, ну или же хотя бы постараться.

- Пару лет назад увидела в "Фейсбуке" пост о том, что одна женщина помогает ребенку из детского дома. Прочла и не забыла, эта информация засела у меня в мыслях. А в январе этого года я пришла на тренинги, по окончанию которых мне подобрали 13–летнего мальчика. Очень переживала, у меня ведь только дочки, а мальчики, как мне казалось, совсем другие. Волновалась на встречах и придумала такой способ: мы вместе разгадываем судоку и разговариваем, так проще общаться, - рассказывает Мээрим. - Семья поддержала, никто не противился, что один день в неделю я буду посвящать поездке в детский дом. А это на самом деле занимает почти весь день, ведь заведение находится за городом, много времени отнимает дорога, а общение не может быть пятиминутным. Но, как говорится, было бы желание, а возможности найдутся.

Мээрим поделилась, что в первую очередь чувствует большую ответственность, сложно выстроить глубокие отношения, встречаясь лишь раз в неделю. В нашем обществе пока нет культуры наставничества. Люди не понимают, что можно помогать ребенку и при этом никто не обязан его усыновлять. Возможно, есть люди, которым не все равно, что происходит с детьми, лишенными родителей. Но они просто не знают, что есть такой формат.

- У нас в приоритете старшеклассники, потому что этим ребятам скоро прощаться с интернатами. С этого года начали дополнительно работать с ребятами, которые уже выпустились. Во время пандемии мы увидели, что им было очень сложно, потому что у них не было постоянной работы, нет денежных накоплений. Когда из– за карантина многие сферы деятельности были остановлены, нашим ребятам пришлось туго, ведь за съемное жилье надо платить, а также питаться каждый день. И мы поняли, что такие парни и девушки в первую очередь нуждаются в ответственном взрослом, который поможет справиться с возникающими трудностями, - говорит старший координатор проекта "Маяк" Елена Мухранова.

Она также отмечает, что безопасность ребят всегда на первом месте. Потому наставники обязательно посещают тренинги, после которых еще раз проходят жесткий отбор, заполняют психологические тесты. Это, конечно, тоже не дает полной картины, а потому, первые полгода наставник и подопечный находятся в тесном контакте с координатором проекта. Взрослые встречаются с детьми в детском доме, а потому сотрудники учреждения пристально следят за тем, как проходят встречи, а иногда даже и присутствуют на них.

Сейчас проект работает в Военно–Антоновском детском доме, Краснореченском интернате и интернате для слабослышащих. Хотелось бы, чтобы география его расширялась и наставники для ребят появились и в других уголках страны. Но пока их мало. И это очень жаль.

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