Скандальный баннер с изображением Садыра Жапарова снят с рекламного щита

Баннер с изображением кандидата в президенты страны Садыра Жапарова был снят с рекламного щита в селе Кароол Узгенского района Ошской области. Об этом сообщили в информационном отделе ЦИК КР со ссылкой на председателя Узгенской территориальной избирательной комиссии. По данному факту был составлен акт.

Так же отмечается, что правоохранительными органами установлен гражданин В.Р. 1957 года рождения, допустивший данное нарушение.

Сегодня Узгенская ТИК рассмотрит его ответственность в соответствии с Кодексом о нарушениях.

Следует отметить, что агитационный период начинается с 15 декабря 2020 года и в настоящее время любая агитация запрещена Кодексом о нарушениях, Конституционным законом КР предусмотрена ответственность за несоблюдение правил и сроков ведения агитации.

19 ноября кандидат в президенты страны Садыр Жапаров обратился к правоохранительным органам и членам ЦИК через свою страницу в Facebook. Он просил разобраться с баннером "Таза коом. Карызы жок Кыргызстан" и наказать виновных. Кандидат в президенты заявил, что это могли сделать его оппоненты либо местные власти, которые по старой привычке оказали "медвежью услугу".