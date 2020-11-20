Зулушев: Нисколько не преувеличу, если скажу, что год у нас был "богатым"

Сегодня, 20 ноября, в Генеральной прокуратуре проходит мероприятие, посвящённое профессиональному празднику работников прокуратуры. Оно началось с минуты молчания по погибшим от covid-19 сотрудникам прокуратуры.

В своей вступительной речи глава ведомства Курманкул Зулушев отметил последние достижения прокуратуры.

- Нисколько не преувеличу, если скажу, что год у нас был "богатым". Мы ввели электронное документирование, приняли закон о прокуратуре и много других нововведений, - сказал он.

В заключение торжества Генеральный прокурор наградил грамотами особо отличившихся работников прокуратуры.