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Зулушев: Нисколько не преувеличу, если скажу, что год у нас был "богатым"

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 20 ноября, в Генеральной прокуратуре проходит мероприятие, посвящённое профессиональному празднику работников прокуратуры. Оно началось с минуты молчания по погибшим от covid-19 сотрудникам прокуратуры.

В своей вступительной речи глава ведомства Курманкул Зулушев отметил последние достижения прокуратуры.

- Нисколько не преувеличу, если скажу, что год у нас был "богатым". Мы ввели электронное документирование, приняли закон о прокуратуре и много других нововведений, - сказал он.

В заключение торжества Генеральный прокурор наградил грамотами особо отличившихся работников прокуратуры.


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URL: https://www.vb.kg/394262
Теги:
Генеральная прокуратура, праздник, Курманкул Зулушев, Кыргызстан, поздравление
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