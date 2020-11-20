МВД призывает не связывать допросы депутатов Жогорку Кенеша с политикой

МВД КР призывает активистов не связывать проводимые следственные мероприятия с политикой. Поводом для такого обращения послужили выступления некоторых общественных организаций по поводу вызова на допрос в МВД ряда депутатов Жогорку Кенеша. Так, напомним, за последние несколько дней повестки пришли - Эмилю Токтошеву, Жанару Акаеву, Мирлану Жээнчороеву и Рыскелди Момбекову. Сами нардепы предположили, что вызовы на допрос связаны с их неодобрительной позицией по новой Конституции.

Активисты же назвали действия правоохранительных органов давлением на законодательную ветвь власти, а именно на тех народных избранников, которые имеют противоположное мнение о Конституции, даты выборов в парламент и президента.

В этой связи Министерство внутренних дел заявляет, что в настоящее время проводится расследование по фактам событий, которые начались 5-6 октября и продолжились 9 октября.

В рамках досудебного производства следователям необходимо допросить в качестве свидетелей ряд граждан, среди которых есть сотрудники правоохранительных органов, общественные деятели, а также депутаты парламента. Подробности не разглашаются из-за тайны следствия.

"Призываем представителей некоторых общественных организаций воздержаться от опрометчивых заявлений и не связывать проводимые следственные мероприятия с политикой, это неуместно и неправильно. Напоминаем, что органы внутренних дел всегда были и остаются вне политики", - отметили в МВД.