Посольство КР в РФ продолжает испытывать наплыв соотечественников

В посольство КР в РФ продолжают обращаться граждане республики, стремящиеся до конца текущего года произвести обменять паспортов с истекшим сроком действия на новые. В этой связи дипмиссия увеличила приемные часы по соответствующим вопросам.

Как напомнили в посольстве, правительство Кыргызстана ранее приняло решение об автоматическом продлении паспортов граждан КР до 31 декабря текущего года. Соответственно, в оставшийся период находящимся в России соотечественникам, тем, кому это необходимо, нужно обратиться за получением соответствующей отметки в посольство в Москве. Там же следует подать заявление и на получение нового удостоверения личности. На поступление его из Бишкека в посольство уходит примерно месяц, и многие теперь спешат уложиться в отведенные сроки.

Прием всех, кто обращается по паспортной проблеме, в будние дни сейчас ведется с 8.30 до 20.30 в порядке живой очереди, по электронному талону, без предварительной записи. А по субботам, с 10.00 до 14.00, он организован еще и специально для граждан КР, прибывающих из отдаленных российских регионов, по заранее составленным заявкам.

Временное продление паспортов и их замена ведется уже в течение нескольких месяцев, но те, кто не сделал это раньше, стремятся успеть сейчас. Поэтому ноябрь и оказался таким "горячим" месяцем, отмечают в посольстве. В данный момент в РФ находится до 700 тысяч граждан Кыргызстана, до 300 тысяч – только в Москве и Московской области. Кроме того, в ряде российских регионов действуют канцелярии посольства и два генеральных консульства, которые юридически тоже относятся к дипмисии в Москве. И работать приходится со всеми соотечественниками, которые обращаются по паспортным проблемам.

Все процедуры, производимые в таких случаях, – бесплатные. Если продляется общегражданский паспорт, то прямо в него ставится печать с сообщением о продлении до 31 декабря. В случае с ID-card выдается специальная справка. Российскую сторону заранее оповестили, что такие документы – действующие.

В посольстве рассказали, что в октябре текущего года им было принято 1342 граждан на получение или обмен паспорта, в то время как за аналогичный период прошлого года – всего 320 человек. Такая работа всегда была одним из важнейших направлений деятельности посольства, но сегодня ее объемы временно значительно возросли. Это связано и с тем, что по причине пандемии многие не имели возможности выехать на родину и решить там, как обычно, паспортный вопрос. Всего же за минувшие несколько месяцев только посольством было продлено уже более 9 тысяч паспортов.

По остальным консульским услугам (постановка на консульский учет, легализация, выдача различных документов и так далее) ни одна из функций не приостановлена. Прием граждан осуществляется в обычном режиме – в порядке живой очереди, проинформировали в посольстве.