Пополняй баланс MegaCom из России и получай кешбэк 10%

Пополнить номера абонентов MegaCom без комиссии теперь можно в мобильном приложении "МТС Банк" или на сайте электронного кошелька "МТС Деньги"!

Для пополнения счета необходимо:

зайти в личный кабинет приложения "МТС Банк" или сайта "МТС Деньги"; перейти в раздел "Платежи"; выбрать "Переводы в СНГ"; найти "MegaCom Кыргызстан"; ввести номер получателя и сумму к оплате.

Готово! После подтверждения оплаты деньги моментально зачисляются на номер получателя.

Также до конца 2020 года клиенты, совершившие переводы в СНГ через "МТС Деньги", получат кешбэк до 10%.

Пополняйте баланс и сохраняйте деньги вместе с MegaCom!

Сервис реализован с "МТС Банком" в партнерстве с ООО НКО "МОБИ.Деньги".

Подобная информация об акции "Кешбэк до 10% за переводы в СНГ" – по ссылке.