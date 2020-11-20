Пополняй баланс MegaCom из России и получай кешбэк 10%

Пополнить номера абонентов MegaCom без комиссии теперь можно в мобильном приложении "МТС Банк" или на сайте электронного кошелька "МТС Деньги"!
Для пополнения счета необходимо:
Готово! После подтверждения оплаты деньги моментально зачисляются на номер получателя.
Также до конца 2020 года клиенты, совершившие переводы в СНГ через "МТС Деньги", получат кешбэк до 10%.
Пополняйте баланс и сохраняйте деньги вместе с MegaCom!
Сервис реализован с "МТС Банком" в партнерстве с ООО НКО "МОБИ.Деньги".
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