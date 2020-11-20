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Пополняй баланс MegaCom из России и получай кешбэк 10%

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Пополнить номера абонентов MegaCom без комиссии теперь можно в мобильном приложении "МТС Банк" или на сайте электронного кошелька "МТС Деньги"!

Для пополнения счета необходимо:

  1. зайти в личный кабинет приложения "МТС Банк" или сайта "МТС Деньги";
  2. перейти в раздел "Платежи";
  3. выбрать "Переводы в СНГ";
  4. найти "MegaCom Кыргызстан";
  5. ввести номер получателя и сумму к оплате.

Готово! После подтверждения оплаты деньги моментально зачисляются на номер получателя.

Также до конца 2020 года клиенты, совершившие переводы в СНГ через "МТС Деньги", получат кешбэк до 10%.

Пополняйте баланс и сохраняйте деньги вместе с MegaCom!

Сервис реализован с "МТС Банком" в партнерстве с ООО НКО "МОБИ.Деньги".

Подобная информация об акции "Кешбэк до 10% за переводы в СНГ" – по ссылке.


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URL: https://www.vb.kg/394268
Теги:
#MegaCom, PR
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