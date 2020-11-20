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За смерть 26-летнего кыргызстанца от пыток задержаны сотрудники МВД

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- Оксана Гут
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По факту смерти гражданина Кыргызстана задержаны сотрудники МВД КР. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Следственными органами ГКНБ КР расследуется досудебное производство, зарегистрированное в АИС ЕРПП по признакам преступления предусмотренного п.5 ч.2 ст.143 (пытки) УК Кыргызской Республики, по факту смерти гражданина К.у.М., 1994 г.р., в административном здании УВД Ошской области.

19 ноября в порядке ст.98 УПК Кыргызской Республики по подозрению вышеуказанному преступлению задержаны сотрудники СКМ УВД Ошской области 1988 г.р. А.С., 1981 г.р. Э.У., 1989 г.р. С.Д., 1988 г.р. А.Ш., 1988 г.р. О.А., и 1986 г.р. Ш.С.

Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ по г. Ош и Ошской области.

В настоящее время по досудебному производству проводятся все оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление других причастных лиц к данному преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/394269
Теги:
ГКНБ, задержание, Ошская область, пытки, Кыргызстан
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