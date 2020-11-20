Страны ОДКБ укрепят партнерство в области военной медицины

Развитие системы медицинского обеспечения мероприятий Организации Договора о коллективной безопасности рассмотрено на 17-м заседание Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств ОДКБ. Оно состоялось 19 ноября в режиме видеоконференции с участием начальников генеральных штабов вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызстана полковника Нурлана Кирешеева.

Заседание, как сообщили в пресс-службе ОДКБ, прошло под руководством председателя Военного комитета, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ – первого заместителя Министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова. С докладами выступили представители генеральных штабов ВС Армения, Беларуси и Кыргызстана.

Принявший участие в заседании начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров проинформировал членов Военного комитета об основных итогах военного сотрудничества государств – партнеров и направлениях его развития на среднесрочную перспективу.

Говоря о совместной подготовке в 2020 году, Анатолий Сидоров заявил: "Качественно были подготовлены и проведены стратегическая командно-штабная тренировка на базе Центра кризисного реагирования ОДКБ, специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2020" и командно-штабная тренировка с Командованием Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ на территории Российской Федерации, а также командно-штабное учение с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2020" на территории Республики Беларусь".

"Ни в подготовке совместных мероприятий с точки зрения методики, ни в действиях обучаемых органов управления и войск при проведении совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки проблемных вопросов выявлено не было, - продолжил Сидоров. - Основная проблема в текущем году заключалась в возможности прибытия участников учений на территории государств в связи с ограничениями по коронавирусной инфекции и необходимостью проведения профилактических мероприятий по недопущению ее распространения в районах учений".

В этой связи, по словам российского военачальника, Объединенным штабом ОДКБ проработан возможный вариант организации совместных учений, если подобная ситуация по санитарно-эпидемиологической обстановке повторится в следующем году. Анатолий Сидров также проинформировал, что оборонными ведомствами государств – партнеров проводится непрерывный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки "в ходе выполнения мероприятий повседневной деятельности, боевой подготовки, в том числе и совместной подготовки Войск (Коллективных сил) ОДКБ". И подчеркнул важность дальнейшего развитие системы медицинского обеспечения таких мероприятий и применения этих войск.

Члены Военного комитета поддержали предложение ежегодно проводить рабочие встречи руководителей медицинских служб оборонных ведомств стран ОДКБ для совместного решения возникающих вопросов и совместных действий при реагировании на угрозы эпидемиологической безопасности.

На заседании также были проработаны задачи по осуществлению оперативной и боевой подготовки в следующем году, совершенствованию структуры и состава Коллективных авиационных сил ОДКБ, обеспечению готовности Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

Подводя итоги заседания Военного комитета, его председатель генерал армии Валерий Герасимов выразил уверенность, что принятые на нем решения будут способствовать поддержанию региональной стабильности и укреплению коллективной безопасности государств ОДКБ.

Военный комитет был создан при Совете министров обороны (СМО) ОДКБ в целях оперативного рассмотрения вопросов планирования и применения сил и средств системы коллективной безопасности, подготовки необходимых предложений СМО. Членами Военного комитета являются начальники генеральных штабов Вооруженных Сил Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызстана и начальник Объединенного штаба ОДКБ.