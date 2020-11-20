Указами и.о. президента Садыра Жапарова были помилованы 230 осужденных

На сегодняшний день согласно Указам и.о. президента КР Садыра Жапарова о помиловании из мест лишения свободы освобождены 230 человек, сокращены сроки в отношении 38 осужденных. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

Отмечается, что Государственной службой исполнения наказаний при правительстве КР в Секретариат по вопросам помилования при президенте КР направлены более 1800 ходатайств о помиловании.

"В настоящее время продолжаются работы в данном направлении, в скором времени ожидаем решения по остальным ходатайствам", - информируют в ведомстве.

Для справки:

Согласно требованиям Конституции Кыргызской Республики, помилование осуществляется только президентом в отношении индивидуально определенного лица. Акт о помиловании принимается указом президента, направленным в адрес соответствующего осужденного, в отношении которого поступило ходатайство. В случае отклонения ходатайства о помиловании президент выносит официальное решение.

Ходатайства о помиловании лиц, осужденных к лишению свободы, вносятся на рассмотрение президенту при наличии предложений Комиссии о применении помилования к осужденным. Если Комиссия не находит оснований для внесения предложений о применении помилования, информация об этом представляется президенту, а заявителям сообщается об отклонении ходатайств о помиловании.

Согласно статьи 93 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (от 2 февраля 2017 года, № 19) Актом о помиловании может быть осуществлена замена осужденному назначенного судом наказания в виде пожизненного лишения свободы лишением свободы на срок двадцать лет, а также смягчено наказание в виде лишения свободы на определенный срок, кроме случаев, когда судом применено наказание с применением пробационного надзора или условно-досрочное освобождение от наказания.

Осужденный имеет право обращаться с ходатайством о помиловании по вступлении приговора в законную силу. Повторное ходатайство о помиловании осужденного к пожизненному лишению свободы при отсутствии новых, заслуживающих внимания обстоятельств, может быть внесено по истечении десяти лет, а осужденного к лишению свободы на определенный срок - по истечении половины назначенного судом срока наказания.