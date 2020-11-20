Провал сборной России по футболу случился в решающем поединке с Сербией

Сборная России в очередной раз провалила решающий поединок в Лиге наций. Матчи в ноябре команда Черчесова проводит плохо. Причины разгрома в Белграде

Перед туром под номером шесть престижного состязания Лига наций, у сборной России оставались хорошие шансы на выход в дивизион "A". Для достижения этого результата достаточно было побеждать аутсайдера группы - сборную Сербии.

Перед матчем

Команды оказались в сложной ситуации перед очной встречей. В расположении сербов обнаружили игроков с положительным тестом на коронавирус. Это означало, что наставник сербов Тумбакович потерял несколько ключевых игроков.

Сборная России также была далека от идеала. По разным причинам пропускала ключевой поединок большая группа игроков основы. Коллектив Станислава Черчесова не знал побед на протяжении пяти матчей. Были определенные опасения и за поединок в Белграде.

Матч

Наставник россиян в очередной раз поменял схему. Он выпустил четверку защитников, отправив в центр обороны новую пару: Дивеев - Джикия. Единственного страйкера вышел исполнять Заболотный, которого по замыслу тренера должна была поддерживать группа атакующих хавбеков.

Матч начался с того, что Антон упустил вернейший голевой момент. Он хорошо выбрал позицию в штрафной и бил в касание без помех. Но с трех метров угодил Заболотный точно в кипера сербов.

Казалось, что россияне забрали инициативу и гол в ворота сербов дело времени. Внезапно счет открыли хозяева. Атака сербов развивалась достаточно спокойно и казалось, что опасности воротам нет. Вмешался рикошет после удара Радоньича и Гильерме не смог просчитать траекторию мяча - 1:0.

Российские футболисты попытались прибавить, но стало видно, что у них нет никаких сил для форсирования темпа. Хотя даже в таком состоянии удалось создать два-три голевых момента. Их традиционно "запорол" Заболотный.

У сербов мяч летел в ворота как заколдованный. Они нанесли в первом тайме пять ударов в створ ворот и забили четыре мяча. Игра была сделана к перерыву.

Черчесов попытался внести коррективы и выпустил:

- Джанаева;

- Облякова;

- Мостового.

Эффекта эта замена не принесла. Под конец матча сербы еще раз огорчили россиян, установив окончательный счет - 5:0.

Выводы

Самое крупное поражение при тренере Черчесове носит системный характер. Нужно признать, что в сборной просто нет игроков хорошего европейского уровня. Какие выводы сделает для себя наставник россиян неизвестно - Черчесов знаменит своей упертостью при выборе состава.

Источник: review-bk.ru